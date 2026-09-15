Ile wyniosła inflacja w sierpniu 2026 roku? GUS podał szczegóły

Inflacja konsumencka w Polsce wyniosła w sierpniu 2026 r. 3,4 proc. w ujęciu rocznym – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio o 3,4 proc. wyższe niż w sierpniu 2025 r. Ostateczny odczyt był zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Inflacja konsumencka w Polsce wyniosła w sierpniu 2026 r. 3,4 proc. w ujęciu rocznym – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio o 3,4 proc. wyższe niż w sierpniu 2025 r. Ostateczny odczyt był zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

W porównaniu z lipcem ceny wzrosły o 0,3 proc. Od początku roku, czyli w okresie styczeń–sierpień 2026 r., ceny były średnio o 3,0 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Transport najmocniej podbił inflację

Największy wpływ na miesięczny wzrost cen miały wydatki związane z transportem. Ceny w tej kategorii zwiększyły się w sierpniu o 3,5 proc., co podniosło ogólny wskaźnik inflacji o 0,37 punktu procentowego.

Droższe były także:

rekreacja, sport i kultura – o 1,5 proc., wpływ na inflację: 0,10 punktu procentowego;

użytkowanie mieszkania lub domu oraz opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa – o 0,3 proc., wpływ: 0,06 punktu procentowego;

restauracje i usługi zakwaterowania – o 0,3 proc.;

ubezpieczenia i usługi finansowe – o 0,7 proc.

W sierpniu wzrosły również ceny usług zdrowotnych – o 0,1 proc. oraz edukacji – o 0,1 proc.

Żywność tańsza niż w lipcu

W sierpniu obniżyły się ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Spadek wyniósł 0,7 proc., a jego wpływ na ogólny wskaźnik inflacji był ujemny i wyniósł 0,18 punktu procentowego.

Tańsze były również odzież i obuwie – o 0,7 proc. Spadki cen, po 0,3 proc., odnotowano ponadto w przypadku wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz informacji i komunikacji.

Co podrożało najbardziej w ciągu roku?

W ujęciu rocznym największy wzrost cen GUS odnotował w kategorii transport. W sierpniu 2026 r. towary i usługi związane z transportem były średnio o 11,2 proc. droższe niż rok wcześniej. Ta kategoria podniosła roczny wskaźnik inflacji o 1,13 punktu procentowego.

W porównaniu z sierpniem 2025 r. wyższe były także ceny:

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych – o 6,6 proc.;

rekreacji, sportu i kultury – o 6,5 proc.;

użytkowania mieszkania lub domu oraz dostaw wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw – o 4,6 proc.;

zdrowia – o 4,7 proc.;

edukacji – o 5,4 proc.;

restauracji i usług zakwaterowania – o 4,2 proc.

Największy spadek w skali roku dotyczył odzieży i obuwia. Ceny w tej kategorii były o 2,9 proc. niższe niż rok wcześniej. Żywność i napoje bezalkoholowe potaniały natomiast o 0,9 proc.

Inflacja w celu RPP

GUS podał, że w sierpniu 2026 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem odchyleń wynoszącym 1 punkt procentowy.

Od danych za 2026 r. GUS oblicza wskaźnik CPI zgodnie z międzynarodową klasyfikacją COICOP 2018. Zmiana klasyfikacji może wpływać na sposób prezentacji poszczególnych grup wydatków, jednak opublikowany za sierpień roczny wskaźnik inflacji wyniósł 3,4 proc. i był taki sam jak w szybkim szacunku.