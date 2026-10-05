Ponad 100 mln zł na onkologię w częstochowskiej Parkitce

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie otrzyma blisko 100 mln zł z Narodowej Strategii Onkologicznej. Rozwój onkologii w placówce wesprze również województwo śląskie, które przeznaczy na ten cel 10 mln zł z własnego budżetu - informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie otrzyma blisko 100 mln zł z Narodowej Strategii Onkologicznej. Rozwój onkologii w placówce wesprze również województwo śląskie, które przeznaczy na ten cel 10 mln zł z własnego budżetu - informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Pieniądze na rozwój leczenia onkologicznego

Częstochowska Parkitka znalazła się na liście placówek zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu dotyczącego infrastruktury medycznej. Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu otwiera szpitalowi drogę do pozyskania dotacji celowej o wartości blisko 100 mln zł.

Środki pochodzą z funduszy Ministerstwa Zdrowia przeznaczonych na realizację priorytetu „Wzmocnienie potencjału infrastruktury Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego (SOLO)”. Program jest częścią Narodowej Strategii Onkologicznej.

Dodatkowe 10 mln zł zapewni samorząd województwa. Jak podkreślono, wsparcie z budżetu woj. śląskiego ma uzupełnić finansowanie i umożliwić kompleksową realizację przedsięwzięcia.

Modernizacja budynków i nowa aparatura

Dotacja zostanie przeznaczona na rozbudowę i modernizację infrastruktury szpitala związanej z leczeniem pacjentów onkologicznych. W planach jest również zakup nowoczesnej aparatury medycznej do wczesnej diagnostyki oraz terapii chorób nowotworowych.

Inwestycja ma także dostosować placówkę do standardów Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzięki temu pacjenci z Częstochowy i okolic mają zyskać możliwość przejścia kompleksowej ścieżki diagnostyki i leczenia w jednym miejscu, w ramach tzw. zielonej karty DiLO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie jest jednym z kluczowych ośrodków na mapie rozwoju onkologii w województwie śląskim.

Dotacji nie będzie można przeznaczyć na długi

Dofinansowanie ma szczególne znaczenie dla placówki, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i realizuje wewnętrzny program naprawczy.

Zgodnie z przepisami środki przyznane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej będą miały charakter celowy. Oznacza to, że nie będzie można przeznaczyć ich na spłatę wymagalnego zadłużenia szpitala ani na bieżącą działalność operacyjną.

Pieniądze mają zostać wykorzystane wyłącznie na realizację inwestycji onkologicznej. Ma to zapewnić ciągłość przedsięwzięcia i ograniczyć ryzyko, że środki przeznaczone na rozwój leczenia zostaną wykorzystane na inne cele.

Cel: lepsza opieka onkologiczna

Narodowa Strategia Onkologiczna jest rządowym programem zaplanowanym do 2030 roku. Jej główne cele to ograniczenie umieralności z powodu nowotworów oraz wyrównanie standardów opieki onkologicznej w Polsce do poziomu krajów zachodnioeuropejskich.

Inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ma być jednym z ważnych elementów rozwoju systemu leczenia onkologicznego w województwie śląskim.

