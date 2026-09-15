Kraj i Świat

Otwierają kolejny wiadukt w Katowicach. Na razie tylko dla pieszych

16 września Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzą przejście pod wiaduktem na ul. Kłodnickiej w Katowicach.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

15 września 2026, 12:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PKP PLK / Śląskie Na Nowych Torach

Remont stacji Katowice Ligota.

fot: PKP PLK / Śląskie Na Nowych Torach

16 września Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzą przejście pod wiaduktem na ul. Kłodnickiej w Katowicach.

Remont prowadzony zarówno na dworcu Katowice Ligota, jak i w okolicy stacji, wkracza w nowy etap. Jak informują Polskie Linie Kolejowe, dobiegły już końca prace przy rozbiórce starej konstrukcji, z powodu których ruch pieszych pod wiaduktem był wstrzymany. Od środy, 16 września, ponownie piesi ponownie będą mogli skorzystać z przejścia ul. Kłodnicką.

Kierowcy jeszcze poczekają

Co z ruchem samochodów po ul. Kłodnickiej? Jak informują Polskie Linie Kolejowe, kierowcy nadal będą musieli korzystać z wytyczonych objazdów przez wiadukt na ul. Ligockiej. Do końca 2026 roku zostanie wybudowana konstrukcja nowego wiaduktu na ul. Kłodnickiej.

Umożliwi to przeprowadzenie prac drogowych pod spodem. W I kwartale 2027 r. planowane jest przywrócenie ruchu samochodowego pod wiaduktem – informują Polskie Linie Kolejowe.

Pod nową konstrukcją wiaduktu zostaną poszerzone obustronnie chodniki dla pieszych, powstanie ścieżka rowerowa oraz większy prześwit między drogą a obiektem, co wyeliminuje ograniczenie wysokości dla samochodów. 

Roboty są częścią wielkiej inwestycji realizowanej przez Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice. Zadanie jest dofinansowane z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Powiązane tematy:

katowice ligota kłodnicka wiadukt pkp

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Zielone światło dla biogazowni w Rybniku. Utrzymano decyzję środowiskową

Decyzja środowiskowa dla budowy biogazowni w rybnickiej dzielnicy Niewiadom została utrzymana - informuje odpowiedzialna za inwestycję spółka Centrum Zielonej Energii.

Finanse i inwestycje

Wstyd na cały świat. Financial Times opisał jeden z największych skandali w historii Polski. Co to za afera?

"Financial Times" opisał jeden z największych skandali w historii naszego kraju - powiedział we wtorek premier Donald Tusk odnosząc się do publikacji gazety. Jak mówił, tekst dotyczy przekazania przez Orlen "gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa".

Legislacja i prawo

Straż miejska z nowymi uprawnieniami. Będą mandaty za przejazdy kolejowe, zakaz fotografowania, energetyki czy smog

Od 15 września 2026 r. strażnicy miejscy mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia. Nowe uprawnienia obejmują m.in. niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, ignorowanie poleceń funkcjonariuszy, sprzedaż napojów energetycznych niepełnoletnim oraz naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska i zwierząt.

Kraj i Świat

Ile wyniosła inflacja w sierpniu 2026 roku? GUS podał szczegóły

Inflacja konsumencka w Polsce wyniosła w sierpniu 2026 r. 3,4 proc. w ujęciu rocznym – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio o 3,4 proc. wyższe niż w sierpniu 2025 r. Ostateczny odczyt był zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.