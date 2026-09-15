Otwierają kolejny wiadukt w Katowicach. Na razie tylko dla pieszych

Remont prowadzony zarówno na dworcu Katowice Ligota, jak i w okolicy stacji, wkracza w nowy etap. Jak informują Polskie Linie Kolejowe, dobiegły już końca prace przy rozbiórce starej konstrukcji, z powodu których ruch pieszych pod wiaduktem był wstrzymany. Od środy, 16 września, ponownie piesi ponownie będą mogli skorzystać z przejścia ul. Kłodnicką.

Kierowcy jeszcze poczekają

Co z ruchem samochodów po ul. Kłodnickiej? Jak informują Polskie Linie Kolejowe, kierowcy nadal będą musieli korzystać z wytyczonych objazdów przez wiadukt na ul. Ligockiej. Do końca 2026 roku zostanie wybudowana konstrukcja nowego wiaduktu na ul. Kłodnickiej.

Umożliwi to przeprowadzenie prac drogowych pod spodem. W I kwartale 2027 r. planowane jest przywrócenie ruchu samochodowego pod wiaduktem – informują Polskie Linie Kolejowe.

Pod nową konstrukcją wiaduktu zostaną poszerzone obustronnie chodniki dla pieszych, powstanie ścieżka rowerowa oraz większy prześwit między drogą a obiektem, co wyeliminuje ograniczenie wysokości dla samochodów.



Roboty są częścią wielkiej inwestycji realizowanej przez Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice. Zadanie jest dofinansowane z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.