Mikołaj Raczyński nowym prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju

Zmiana na czele kluczowej instytucji rozwojowej

Powołanie nastąpiło w ramach trwającej wspólnej 5-letniej kadencji zarządu PFR S.A., rozpoczętej w lipcu 2024 roku. W zarządzie spółki pozostaje Mariusz Jaszczyk, wiceprezes ds. finansów i rozwoju. Proces wyboru na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PFR S.A. jest jeszcze w toku.

Nowy prezes zastąpił Piotra Matczuka, który na początku września odszedł ze stanowiska i dołączył do zarządu PZU. Matczuk przestał pełnić funkcję prezesa PFR 1 września 2026 r., po powołaniu go do zarządu PZU w drugiej połowie sierpnia.

– Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie i powierzenie mi kierowania Polskim Funduszem Rozwoju. Obejmuję tę funkcję w czasie istotnych zmian w polskiej gospodarce oraz otoczeniu międzynarodowym, które stawiają przed nami nowe wyzwania, ale również otwierają możliwości rozwoju – mówi Mikołaj Raczyński.

Dodał, że wspólnie z zarządem i całym zespołem będzie konsekwentnie realizować strategię PFR, umacniając jego rolę jako partnera dla przedsiębiorstw i inwestorów oraz instytucji wspierającej konkurencyjność i odporność polskiej gospodarki.

Kim jest Mikołaj Raczyński?

Mikołaj Raczyński to menedżer, ekonomista i ekspert rynku kapitałowego z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami i powierzonym kapitałem na rynkach publicznych i prywatnych. Łączy doświadczenie inwestycyjne z zarządczym, obejmującym kierowanie działalnością inwestycyjną, rozwój organizacji oraz odpowiedzialność za zespoły i kluczowe procesy biznesowe.

W Polskim Funduszu Rozwoju, od 2024 roku, jako Wiceprezes Zarządu i Chief Investment Officer, kierował działalnością inwestycyjną, odpowiadając za decyzje inwestycyjne, alokację kapitału i zarządzanie portfelem o wartości blisko 25 mld zł. Nadzorował zespoły inwestycyjne oraz realizację kluczowych transakcji i projektów PFR.

Wcześniej przez blisko dekadę związany był z Noble Funds TFI, gdzie przeszedł drogę od analityka do Chief Investment Officera i członka Zarządu, odpowiadając za działalność inwestycyjną spółki. Następnie pracował w WOOD & Company, jednej z wiodących grup inwestycyjnych w Europie Środkowej, gdzie pełnił funkcje zarządcze i inwestycyjne w ramach działalności grupy na kilku rynkach regionu.

Jest członkiem Rady Przyszłości przy Prezesie Rady Ministrów. Posiada tytuł CFA i licencję doradcy inwestycyjnego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej, a obecnie realizuje program Executive Education w Columbia Business School. Dwukrotnie otrzymał nagrodę „Złoty Portfel” za wyniki inwestycyjne oraz dwukrotnie został wyróżniony tytułem „Najlepszego Analityka Makroekonomicznego”.

Polski Fundusz Rozwoju w liczbach

Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest spółką prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. PFR inwestuje odpowiedzialnie, mobilizując kapitał i wiedzę, aby realizować ambicje gospodarcze Polaków i umacniać odporność gospodarki. Do końca 2025 r. Grupa Kapitałowa PFR zainwestowała – bezpośrednio i pośrednio – blisko 25 mld zł.