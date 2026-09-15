Kraj i Świat

Mikołaj Raczyński nowym prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju

Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. powołała Mikołaja Raczyńskiego na stanowisko prezesa zarządu PFR S.A. Funkcję objął 15 września 2026 r. 

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

15 września 2026, 09:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PFR

Mikołaj Raczyński, prezes PFR

fot: PFR

Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. powołała Mikołaja Raczyńskiego na stanowisko prezesa zarządu PFR S.A. Funkcję objął 15 września 2026 r. 

Zmiana na czele kluczowej instytucji rozwojowej

Powołanie nastąpiło w ramach trwającej wspólnej 5-letniej kadencji zarządu PFR S.A., rozpoczętej w lipcu 2024 roku. W zarządzie spółki pozostaje Mariusz Jaszczyk, wiceprezes ds. finansów i rozwoju. Proces wyboru na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PFR S.A. jest jeszcze w toku.

Nowy prezes zastąpił Piotra Matczuka, który na początku września odszedł ze stanowiska i dołączył do zarządu PZU. Matczuk przestał pełnić funkcję prezesa PFR 1 września 2026 r., po powołaniu go do zarządu PZU w drugiej połowie sierpnia.

– Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie i powierzenie mi kierowania Polskim Funduszem Rozwoju. Obejmuję tę funkcję w czasie istotnych zmian w polskiej gospodarce oraz otoczeniu międzynarodowym, które stawiają przed nami nowe wyzwania, ale również otwierają możliwości rozwoju – mówi Mikołaj Raczyński.

Dodał, że wspólnie z zarządem i całym zespołem będzie konsekwentnie realizować strategię PFR, umacniając jego rolę jako partnera dla przedsiębiorstw i inwestorów oraz instytucji wspierającej konkurencyjność i odporność polskiej gospodarki.

Kim jest Mikołaj Raczyński?

Mikołaj Raczyński to menedżer, ekonomista i ekspert rynku kapitałowego z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami i powierzonym kapitałem na rynkach publicznych i prywatnych. Łączy doświadczenie inwestycyjne z zarządczym, obejmującym kierowanie działalnością inwestycyjną, rozwój organizacji oraz odpowiedzialność za zespoły i kluczowe procesy biznesowe.

W Polskim Funduszu Rozwoju, od 2024 roku, jako Wiceprezes Zarządu i Chief Investment Officer, kierował działalnością inwestycyjną, odpowiadając za decyzje inwestycyjne, alokację kapitału i zarządzanie portfelem o wartości blisko 25 mld zł. Nadzorował zespoły inwestycyjne oraz realizację kluczowych transakcji i projektów PFR.

Wcześniej przez blisko dekadę związany był z Noble Funds TFI, gdzie przeszedł drogę od analityka do Chief Investment Officera i członka Zarządu, odpowiadając za działalność inwestycyjną spółki. Następnie pracował w WOOD & Company, jednej z wiodących grup inwestycyjnych w Europie Środkowej, gdzie pełnił funkcje zarządcze i inwestycyjne w ramach działalności grupy na kilku rynkach regionu.

Jest członkiem Rady Przyszłości przy Prezesie Rady Ministrów. Posiada tytuł CFA i licencję doradcy inwestycyjnego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej, a obecnie realizuje program Executive Education w Columbia Business School. Dwukrotnie otrzymał nagrodę „Złoty Portfel” za wyniki inwestycyjne oraz dwukrotnie został wyróżniony tytułem „Najlepszego Analityka Makroekonomicznego”.

Polski Fundusz Rozwoju w liczbach

Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest spółką prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. PFR inwestuje odpowiedzialnie, mobilizując kapitał i wiedzę, aby realizować ambicje gospodarcze Polaków i umacniać odporność gospodarki. Do końca 2025 r. Grupa Kapitałowa PFR zainwestowała – bezpośrednio i pośrednio – blisko 25 mld zł.

Powiązane tematy:

pfr polski fundusz rozwoju Mikołaj Raczyński

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Zielone światło dla biogazowni w Rybniku. Utrzymano decyzję środowiskową

Decyzja środowiskowa dla budowy biogazowni w rybnickiej dzielnicy Niewiadom została utrzymana - informuje odpowiedzialna za inwestycję spółka Centrum Zielonej Energii.

Finanse i inwestycje

Wstyd na cały świat. Financial Times opisał jeden z największych skandali w historii Polski. Co to za afera?

"Financial Times" opisał jeden z największych skandali w historii naszego kraju - powiedział we wtorek premier Donald Tusk odnosząc się do publikacji gazety. Jak mówił, tekst dotyczy przekazania przez Orlen "gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa".

Samorząd i region

Otwierają kolejny wiadukt w Katowicach. Na razie tylko dla pieszych

16 września Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzą przejście pod wiaduktem na ul. Kłodnickiej w Katowicach.

Legislacja i prawo

Straż miejska z nowymi uprawnieniami. Będą mandaty za przejazdy kolejowe, zakaz fotografowania, energetyki czy smog

Od 15 września 2026 r. strażnicy miejscy mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia. Nowe uprawnienia obejmują m.in. niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, ignorowanie poleceń funkcjonariuszy, sprzedaż napojów energetycznych niepełnoletnim oraz naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska i zwierząt.