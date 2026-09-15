Gaz w Europie drożeje, w IV kwartale może być 100 euro za MWh

Ceny gazu w Europie rosną. To będzie droga zima. Podziękuj Trumpowi

Ceny gazu w Europie rosną. To będzie droga zima. Podziękuj Trumpowi

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 0,4 proc. do 82,86 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 1 proc. Ceny są blisko najwyższych poziomów od zimy 2022 r.

Od początku września ceny gazu wzrosły już o prawie 20 proc.

Inwestorzy coraz mocniej niepokoją się o zakłócenia dostaw gazu z Bliskiego Wschodu, gdzie sytuacja w konflikcie zbrojnym wcale nie ulega poprawie, a jeszcze się pogarsza.

Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti poinformowali w poniedziałek, że wystrzelili dziesiątki pocisków balistycznych i dronów na bazę wojskową w Chamis Muszajt na południu Arabii Saudyjskiej. Dodali, że wojska saudyjskie przeprowadziły w ciągu ostatniej doby 54 naloty lotnicze na cele Huti.

W ostatnich dniach Huti zintensyfikowali ofensywę przeciwko wojskom rządowym wspieranym przez Arabię Saudyjską.

W weekend media poinformowały, że Huti opanowali już całe jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego, zajmując m.in. wyspę Perim w strategicznie położonej cieśninie Bab al-Mandab.

Przesmyk prowadzi z Morza Czerwonego do Zatoki Adeńskiej i leży na szlaku między Europą a Azją.

Wznowienie konfliktu w Jemenie po latach względnego spokoju budzi obawy o dalszą eskalację sytuacji na całym Bliskim Wschodzie, co z kolei wpłynie na dostawy ropy.

Władze w Teheranie wskazały tymczasem, że nie będzie rozmów pokojowych z Waszyngtonem dopóki nie zostaną spełnione warunki stawiane przez Iran. Była to odpowiedź na komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa, który zasygnalizował, że jest otwarty na powrót do rozmów z Iranem.