Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. polityki umiejętności rozpoczął działalność w województwie śląskim. Jego zadaniem będzie m.in. wskazywanie priorytetów w edukacji branżowej, opiniowanie kierunków kształcenia oraz wspieranie rozwoju kompetencji mieszkańców regionu.

Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. polityki umiejętności rozpoczął działalność w województwie śląskim. Jego zadaniem będzie m.in. wskazywanie priorytetów w edukacji branżowej, opiniowanie kierunków kształcenia oraz wspieranie rozwoju kompetencji mieszkańców regionu.

Nowy zespół w województwie śląskim

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. polityki umiejętności odbyło się 15 września 2026 r.. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, administracji oświatowej, organizacji pracodawców i związków zawodowych, a także uczelni, placówek edukacyjnych oraz organizacji branżowych.

Zespół został powołany 30 czerwca 2026 roku przez marszałka województwa. Podstawą jego utworzenia jest ustawa z 27 lutego 2026 roku o wojewódzkich zespołach koordynacji do spraw polityki umiejętności, która weszła w życie 1 lipca.

Nowe przepisy rozszerzyły zadania województw o planowanie, koordynowanie, monitorowanie i ocenę działań służących rozwojowi umiejętności mieszkańców. Chodzi także o wspieranie idei uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkoleń i stałego podnoszenia kwalifikacji.

– 15 września w kontekście edukacji branżowej jest bardzo ważną datą dla regionu. Wojewódzki Zespół Koordynacji będzie wspierał nas w wielu decyzjach kierunkowych, a będzie ich niemało – podkreślił Rafał Adamczyk, członek zarządu Województwa Śląskiego, który wręczył wybranym członkom zespołu akty nominacji.

Jarosław Wesołowski na czele WZK

Podczas pierwszego posiedzenia wybrano władze zespołu. Przewodniczącym został Jarosław Wesołowski, natomiast funkcję jego zastępczyni objęła Elżbieta Modrzewska, wicekurator oświaty w Katowicach.

Gościem obrad był Maciej Lasota, naczelnik Wydziału Badań i Strategii w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szybko zmieniające się trendy w szkolnictwie branżowym.

– Musimy przede wszystkim zwracać uwagę na kierunki kształcenia i dokładnie przeanalizować, w jakiej kondycji są szkoły. Trendy ewoluują i zmieniają się, a najlepszym przykładem jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji, po którą uczniowie coraz częściej sięgają. Pytanie jednak, czy zawsze robią to rozsądnie – mówił Maciej Lasota.

Przedstawiciel ministerstwa podkreślił, że jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed zespołami koordynacyjnymi będzie wyznaczenie właściwych priorytetów kształcenia.