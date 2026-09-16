Dodatkowa pula środków na termomodernizację: 140 mln zł więcej i wsparcie dla 13,3 tys. gospodarstw
Rząd przyjął projekt, który odblokowuje dodatkowe ponad 140 mln zł na termomodernizację budynków wielorodzinnych oraz usprawnia programy wsparcia mieszkalnictwa społecznego – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z nowych środków skorzysta ok. 13,3 tys. gospodarstw domowych w około 630 budynkach, a zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
fot: MRiT
Będą dodatkowe środki na termomodernizację
fot: MRiT
Rząd przyjął projekt, który odblokowuje dodatkowe ponad 140 mln zł na termomodernizację budynków wielorodzinnych oraz usprawnia programy wsparcia mieszkalnictwa społecznego – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z nowych środków skorzysta ok. 13,3 tys. gospodarstw domowych w około 630 budynkach, a zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
Co zmienia się w programie TERMO?
Najważniejsza zmiana to dodatkowe zasilenie programu TERMO kwotą ponad 140 mln zł, co pozwoli sfinansować termomodernizację, remonty oraz inwestycje w odnawialne źródła energii realizowane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gminy oraz innych właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych.
- Inwestycje w termomodernizację to nie tylko niższe rachunki i większy komfort mieszkańców. To także inwestycja w konkurencyjność polskiej gospodarki. Ograniczenie kosztów energii, rozwój krajowego rynku nowoczesnych technologii oraz większa aktywność inwestycyjna samorządów i wspólnot mieszkaniowych przynoszą korzyści zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
- Chcemy jak najszybciej uruchomić dodatkowe finansowanie dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych. Dzięki proponowanym zmianom wykorzystamy środki, które pozostają niewydatkowane, i skierujemy je tam, gdzie zapotrzebowanie jest dziś największe – dodał wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
Kto i na co może liczyć?
Środki z dodatkowej puli będą mogły zostać przeznaczone na:
- termomodernizację budynków wielorodzinnych,
- remonty poprawiające efektywność energetyczną,
- instalacje OZE (m.in. fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne).
Beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gminy oraz inni właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych. Odblokowanie finansowania jeszcze w 2026 r. ma pozwolić na przyznanie wsparcia dla inwestycji w około 630 budynkach, w których mieszka blisko 13,3 tys. gospodarstw domowych.
Rząd wskazuje, że dodatkowe środki oznaczają nie tylko większą liczbę realizowanych inwestycji, lecz także wymierne korzyści dla mieszkańców: niższe zużycie energii, niższe koszty ogrzewania, zwiększony komfort cieplny i poprawę standardu budynków.
Wyższy limit Funduszu Termomodernizacji i Remontów
Projekt przewiduje również zwiększenie o 70 mln zł ustawowego limitu zasileń Funduszu Termomodernizacji i Remontów w 2026 r. Ma to umożliwić dodatkowe wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jeśli w innych programach mieszkaniowych pojawią się oszczędności.
Zmiany dotyczą także programów finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego. Doprecyzowano warunki ubiegania się o bezzwrotne wsparcie przez organizacje pozarządowe – o granty będą mogły ubiegać się podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego lub odpowiednie doświadczenie w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną, w szczególności na rzecz:
- osób starszych,
- osób z niepełnosprawnościami,
- chorych,
- osób w kryzysie bezdomności.
Łączenie wsparcia krajowego z funduszami UE
Projekt umożliwia również łączenie wsparcia krajowego ze środkami funduszy europejskich, co ma pozwolić na uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania inwestycji mieszkaniowych. Już w najbliższym czasie z takiego mechanizmu będzie można skorzystać w ramach programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027.
Decyzja rządu wpisuje się w szerszy trend przyspieszania termomodernizacji w Polsce, gdzie budynki wielorodzinne stanowią znaczną część zużycia energii na ogrzewanie i ciepłą wodę. Dodatkowe środki w programie TERMO mogą przyspieszyć wymianę źródeł ciepła, ocieplenie elewacji, modernizację instalacji i wdrożenie OZE w zasobach wspólnot i spółdzielni, co przekłada się na niższe rachunki i mniejszą emisję.