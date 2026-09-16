Rząd przyjął projekt, który odblokowuje dodatkowe ponad 140 mln zł na termomodernizację budynków wielorodzinnych oraz usprawnia programy wsparcia mieszkalnictwa społecznego – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z nowych środków skorzysta ok. 13,3 tys. gospodarstw domowych w około 630 budynkach, a zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Rząd przyjął projekt, który odblokowuje dodatkowe ponad 140 mln zł na termomodernizację budynków wielorodzinnych oraz usprawnia programy wsparcia mieszkalnictwa społecznego – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z nowych środków skorzysta ok. 13,3 tys. gospodarstw domowych w około 630 budynkach, a zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Co zmienia się w programie TERMO?

Najważniejsza zmiana to dodatkowe zasilenie programu TERMO kwotą ponad 140 mln zł, co pozwoli sfinansować termomodernizację, remonty oraz inwestycje w odnawialne źródła energii realizowane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gminy oraz innych właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych.

- Inwestycje w termomodernizację to nie tylko niższe rachunki i większy komfort mieszkańców. To także inwestycja w konkurencyjność polskiej gospodarki. Ograniczenie kosztów energii, rozwój krajowego rynku nowoczesnych technologii oraz większa aktywność inwestycyjna samorządów i wspólnot mieszkaniowych przynoszą korzyści zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Chcemy jak najszybciej uruchomić dodatkowe finansowanie dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych. Dzięki proponowanym zmianom wykorzystamy środki, które pozostają niewydatkowane, i skierujemy je tam, gdzie zapotrzebowanie jest dziś największe – dodał wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.

Kto i na co może liczyć?

Środki z dodatkowej puli będą mogły zostać przeznaczone na:

termomodernizację budynków wielorodzinnych,

remonty poprawiające efektywność energetyczną,

instalacje OZE (m.in. fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gminy oraz inni właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych. Odblokowanie finansowania jeszcze w 2026 r. ma pozwolić na przyznanie wsparcia dla inwestycji w około 630 budynkach, w których mieszka blisko 13,3 tys. gospodarstw domowych.

Rząd wskazuje, że dodatkowe środki oznaczają nie tylko większą liczbę realizowanych inwestycji, lecz także wymierne korzyści dla mieszkańców: niższe zużycie energii, niższe koszty ogrzewania, zwiększony komfort cieplny i poprawę standardu budynków.

Wyższy limit Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Projekt przewiduje również zwiększenie o 70 mln zł ustawowego limitu zasileń Funduszu Termomodernizacji i Remontów w 2026 r. Ma to umożliwić dodatkowe wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jeśli w innych programach mieszkaniowych pojawią się oszczędności.

Zmiany dotyczą także programów finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego. Doprecyzowano warunki ubiegania się o bezzwrotne wsparcie przez organizacje pozarządowe – o granty będą mogły ubiegać się podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego lub odpowiednie doświadczenie w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną, w szczególności na rzecz: