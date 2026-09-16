Kraj i Świat

Dodatkowa pula środków na termomodernizację: 140 mln zł więcej i wsparcie dla 13,3 tys. gospodarstw

Rząd przyjął projekt, który odblokowuje dodatkowe ponad 140 mln zł na termomodernizację budynków wielorodzinnych oraz usprawnia programy wsparcia mieszkalnictwa społecznego – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z nowych środków skorzysta ok. 13,3 tys. gospodarstw domowych w około 630 budynkach, a zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

16 września 2026, 10:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: MRiT

Będą dodatkowe środki na termomodernizację

fot: MRiT

Rząd przyjął projekt, który odblokowuje dodatkowe ponad 140 mln zł na termomodernizację budynków wielorodzinnych oraz usprawnia programy wsparcia mieszkalnictwa społecznego – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z nowych środków skorzysta ok. 13,3 tys. gospodarstw domowych w około 630 budynkach, a zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Co zmienia się w programie TERMO?

Najważniejsza zmiana to dodatkowe zasilenie programu TERMO kwotą ponad 140 mln zł, co pozwoli sfinansować termomodernizację, remonty oraz inwestycje w odnawialne źródła energii realizowane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gminy oraz innych właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych.

- Inwestycje w termomodernizację to nie tylko niższe rachunki i większy komfort mieszkańców. To także inwestycja w konkurencyjność polskiej gospodarki. Ograniczenie kosztów energii, rozwój krajowego rynku nowoczesnych technologii oraz większa aktywność inwestycyjna samorządów i wspólnot mieszkaniowych przynoszą korzyści zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Chcemy jak najszybciej uruchomić dodatkowe finansowanie dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych. Dzięki proponowanym zmianom wykorzystamy środki, które pozostają niewydatkowane, i skierujemy je tam, gdzie zapotrzebowanie jest dziś największe – dodał wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.

Kto i na co może liczyć?

Środki z dodatkowej puli będą mogły zostać przeznaczone na:

  • termomodernizację budynków wielorodzinnych,
  • remonty poprawiające efektywność energetyczną,
  • instalacje OZE (m.in. fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gminy oraz inni właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych. Odblokowanie finansowania jeszcze w 2026 r. ma pozwolić na przyznanie wsparcia dla inwestycji w około 630 budynkach, w których mieszka blisko 13,3 tys. gospodarstw domowych.

Rząd wskazuje, że dodatkowe środki oznaczają nie tylko większą liczbę realizowanych inwestycji, lecz także wymierne korzyści dla mieszkańców: niższe zużycie energii, niższe koszty ogrzewania, zwiększony komfort cieplny i poprawę standardu budynków.

Wyższy limit Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Projekt przewiduje również zwiększenie o 70 mln zł ustawowego limitu zasileń Funduszu Termomodernizacji i Remontów w 2026 r. Ma to umożliwić dodatkowe wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jeśli w innych programach mieszkaniowych pojawią się oszczędności.

Zmiany dotyczą także programów finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego. Doprecyzowano warunki ubiegania się o bezzwrotne wsparcie przez organizacje pozarządowe – o granty będą mogły ubiegać się podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego lub odpowiednie doświadczenie w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną, w szczególności na rzecz:

  • osób starszych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • chorych,
  • osób w kryzysie bezdomności.

Łączenie wsparcia krajowego z funduszami UE

Projekt umożliwia również łączenie wsparcia krajowego ze środkami funduszy europejskich, co ma pozwolić na uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania inwestycji mieszkaniowych. Już w najbliższym czasie z takiego mechanizmu będzie można skorzystać w ramach programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Decyzja rządu wpisuje się w szerszy trend przyspieszania termomodernizacji w Polsce, gdzie budynki wielorodzinne stanowią znaczną część zużycia energii na ogrzewanie i ciepłą wodę. Dodatkowe środki w programie TERMO mogą przyspieszyć wymianę źródeł ciepła, ocieplenie elewacji, modernizację instalacji i wdrożenie OZE w zasobach wspólnot i spółdzielni, co przekłada się na niższe rachunki i mniejszą emisję.

Powiązane tematy:

termomodernizacja mrit ministerstwo rozwoju i technologii andrzej domański Program TERMO

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Legislacja i prawo

Rząd przyjął projekt ustawy o jakości biopaliw stałych. Koniec z „pelletem niewiadomego pochodzenia"

Rada Ministrów 15 września 2026 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (UD186), który rozszerza obowiązujące normy jakości na biopaliwa stałe – w tym pelet, brykiet, agropelet, zrębkę, drewno kawałkowe i słomę – przeznaczone do ogrzewania budynków – informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Producent, importer lub inny przedsiębiorca wprowadzający takie paliwo do obrotu będzie musiał zbadać jego parametry w akredytowanym laboratorium i wystawić jednolite świadectwo jakości, a kontrole na rynku i przy imporcie przeprowadzą Inspekcja Handlowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Samorządowy transformator

Szyb Krystyna z nową koncepcją. Co zamiast restauracji?

Ikoniczna kopalniana wieża górująca nad Bytomiem wreszcie doczekała się remontu. Prace przy Szybie Krystyna już trwają, ale trzeba było zmienić koncepcję zagospodarowania zabytku. O nowej wizji poinformowała pracownia Medusa Group.

Samorząd i region

Naukowcy z górniczego wydziału z prestiżowym wyróżnieniem

Wykładowcy Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej znaleźli się w czołówce światowych naukowców.

Samorząd i region

Wielka awaria na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach

W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem występują opóźnienia w ruchu pociągów w rejonie stacji Katowice - podała w środę spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.