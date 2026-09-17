Wskutek środowej awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tys. minut, czyli ok. 217 godzin - przekazała Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK. Odwołano 76 pociągów.

Wskutek środowej awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tys. minut, czyli ok. 217 godzin - przekazała Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK. Odwołano 76 pociągów.

Głowacka uściśliła, że 44 pociągi odwołano na całej trasie, a 32 na części trasy. Okrężnie, z pominięciem Katowic, skierowano jeden pociąg dalekobieżny.

Ogromne utrudnienia na torach

Wskutek awarii urządzeń SRK ruch na stacji Katowice był w środę całkowicie wstrzymany w godzinach od 3. do 5., a od 5. zabezpieczono drogi przebiegu przez stację i ruch prowadzono przy znacznych ograniczeniach - większych niż wynikające z trwającej modernizacji katowickiego węzła kolejowego.

O godz. 5. w środę do awarii doszło też na stacji Katowice Ligota, jednak tam przerwa w ruchu trwała pół godziny.

Awarię urządzeń SRK na stacji Katowice usunięto po ośmiu godzinach od jej zaistnienia, jednak, jak wynika z czwartkowej informacji służb kryzysowych wojewody śląskiego, na jej skutki nałożyły się kolejne awarie w Sosnowcu.

Po godz. 10 w środę na stacji kolejowej Sosnowiec Główny stwierdzono brak kontroli położenia rozjazdu. To przełożyło się na opóźnienie 52 pociągów pasażerskich o 948 minut (16 godzin).

Ponadto o godz. 11.15 na stacji w Sosnowcu wystąpiła ponaddwugodzinna awaria komputera stacyjnego. Wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów na szlaku Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Płd. Opóźnionych zostało 14 pociągów pasażerskich na 466 minut (ok. 8 godzin).

Na czas problemów na kolei w regionie wprowadzono wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem-Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami. Bilety KŚ były też honorowane w sieci Transport GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

PKP Polskie Linie Kolejowe nie informują o przyczynach i okolicznościach środowej awarii w Katowicach. Miejscowa policja potwierdziła wykonywanie w związku z nią czynności pod nadzorem prokuratury pod kątem ustalenia jej okoliczności i charakteru.

W środę po południu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że w przypadku tego zdarzenia trudno mówić o dywersji; zapewnił jednak o bardzo poważnym potraktowaniu go przez służby, łącznie z zaangażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.