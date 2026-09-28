O 504 osoby zmniejszyło się zatrudnienie w Grupie ZE PAK w pierwszych sześciu miesiącach tego roku - poinformowała spółka w prezentacji dot. wyników za pierwsze półrocze. Redukcja zatrudnienia to efekt transformacji spółki; od maja ZE PAK zaprzestał ciągłej produkcji energii elektrycznej. Największa redukcja zatrudnienia - 457 osób - objęła wchodzące w skład grupy spółki zajmujące się wydobyciem i transportem węgla brunatnego: PAK KWB Konin i PAK Górnictwo.

O 504 osoby zmniejszyło się zatrudnienie w Grupie ZE PAK w pierwszych sześciu miesiącach tego roku - poinformowała spółka w prezentacji dot. wyników za pierwsze półrocze. Redukcja zatrudnienia to efekt transformacji spółki; od maja ZE PAK zaprzestał ciągłej produkcji energii elektrycznej. Największa redukcja zatrudnienia - 457 osób - objęła wchodzące w skład grupy spółki zajmujące się wydobyciem i transportem węgla brunatnego: PAK KWB Konin i PAK Górnictwo.

W samym ZE PAK zatrudnienie spadło o 32 osoby, a w spółce zajmującej się działalnością remontowo-montażową i budowlaną PAK Serwis - o 15 osób. Łącznie na koniec czerwca br. w Grupie ZE PAK pracowało niemal 1,5 tys. osób wobec blisko 2 tys. na koniec ubiegłego roku. Spośród osób, które odeszły z Grupy ZE PAK, 307 skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych gwarantowanych przez ustawę o osłonach socjalnych. 210 pracowników na koniec pierwszego półrocza przebywało na urlopach górniczych i energetycznych.

Wprowadzone w 2023 r. uprawnienia pozwalają odchodzić pracownikom spółki na urlopy na cztery lata przed osiągnięciem praw emerytalnych. Grupa ZE PAK poinformowała, że ponad 1,5 tys. osób skorzystało do końca czerwca z unijnego programu Droga do zatrudnienia po węglu.

Finansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji program obejmuje pomoc w pośrednictwie pracy, zakładaniu własnych działalności gospodarczych i spółdzielni socjalnych oraz dofinansowania wszystkich tych form. Do niedawna z programu mogli korzystać nie tylko obecni, ale również byli pracownicy Grupy ZE PAK oraz ich rodziny; obecnie trwa wdrażanie rozszerzenia programu na niemal wszystkich mieszkańców Wschodniej Wielkopolski.

Zmiana profilu działalności grupy

Redukcja zatrudnienia w Grupie ZE PAK związana jest ze zmianą profilu działalności grupy. ZE PAK poinformował w prezentacji, że w pierwszym półroczu grupa zaprzestała ciągłego wydobycia węgla, a od maja - ciągłej produkcji energii elektrycznej. Jak wcześniej poinformowały władze należącej do Grupy ZE PAK kopalni Konin, ostatnia odkrywka Tomisławice do końca roku wydobywać będzie węgiel brunatny w niewielkich ilościach, gwarantujących interwencyjne działanie elektrowni Pątnów.

Grupa ZE PAK w prezentacji potwierdziła, że spółka wygrała wrześniową aukcję uzupełniającą rynku mocy na 2027 r. dla elektrowni Pątnów; zakontraktowana moc to 409 MW. Przychody Grupy ZE PAK w pierwszym półroczu spadły o 11,5 proc. r/r; w analogicznym okresie 2025 r. spółka zanotowała 644 mln zł, a w 2026 r. - 570 mln zł. Strata EBITDA dla tego okresu wzrosła z 29 mln zł do 55 mln zł. Grupa ZE PAK zanotowała również stratę netto w pierwszym półroczu w wysokości 54 mln zł; to mniej o 26 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 r.

Zakończenie ciągłej produkcji energii z węgla

Grupa przekazała, że wpływ na wyniki miało zakończenie ciągłej produkcji energii z węgla, co skutkowało spadkiem produkcji o ponad 27 proc. r/r. Jak wyjaśnił ZE PAK, średnia cena sprzedaży energii spadła pomimo wyższych cen rynkowych w porównaniu z zeszłym rokiem ze względu na brak kontraktów terminowych, a co za tym idzie - ograniczoną możliwość zarządzania pozycją rynkową.

Średnia marża spadła z ponad 202 zł/MWh w pierwszym półroczu 2025 r. do ponad 99 zł/MWh w pierwszym półroczu 2026 r. Zadłużenie grupy w minionych sześciu miesiącach wzrosło o ponad 600 mln zł do niemal 1,2 mld zł - wynika z prezentacji opublikowanej przez ZE PAK.

Powodem są pozyskane kredyty i pożyczki na łączną kwotę ok. 710 mln zł. Środki przeznaczone zostaną - jak poinformowała spółka - na projekty inwestycje i bieżącą działalność. Grupa ZE PAK buduje w Turku (woj. wielkopolskie) elektrownię gazowo-parową o mocy 562 MW. Spółka oceniła zaawansowanie prac na koniec pierwszego półrocza na 89 proc.; szacowany termin oddania jednostki do eksploatacji to koniec 2027 r. Obecnie trwa montaż chłodni wentylatorowej i budowa pompowni wody chłodzącej; zakończyły się prace wykończeniowe budynków elektrycznych i rozpoczął montaż wyposażenia. Jednostka ma zapewniony 17-letni kontrakt z rynku mocy z obowiązkiem mocowym na 493 MW. Grupa kontynuuje też prace deweloperskie związane z farmą wiatrową Opole o przewidywanej mocy 500 MW.

Wszczęte zostało wszystkie siedem postępowań środowiskowych; ZE PAK przewiduje ich zakończenie w przyszłym roku. Uruchomienie ok. 130 lokalizacji turbin planowane jest na 2031 r. W 2020 r. Grupa ZE PAK ogłosiła strategię odejścia od produkcji energii opartej na węglu brunatnym najpóźniej do 2030 r. Zgodnie z planem grupa ma skupić się na inwestycjach w zieloną energię, m.in. produkcji energii z wiatru, słońca i biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru.