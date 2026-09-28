W miejscu dzisiejszego wyrobiska Pola Bełchatów w przyszłości ma powstać zbiornik wodny otoczony terenami leśnymi. Starosta Bełchatowski, na wniosek Kopalni Bełchatów, wydał decyzję określającą kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

W Bełchatowie od ponad 50 lat działa kopalnia węgla brunatnego i opalana nim elektrownia

W miejscu dzisiejszego wyrobiska Pola Bełchatów w przyszłości ma powstać zbiornik wodny otoczony terenami leśnymi. Starosta Bełchatowski, na wniosek Kopalni Bełchatów, wydał decyzję określającą kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Decyzja stanowi jeden z kluczowych etapów procesu transformacji terenów pogórniczych i realizacji długoterminowej strategii zagospodarowania obszarów po zakończeniu eksploatacji złoża.

Pierwszy formalny dokument

Jest to pierwszy formalny dokument administracyjny określający docelowy sposób zagospodarowania wyrobiska końcowego Pola Bełchatów po zakończeniu działalności wydobywczej.

Koncepcja zakłada utworzenie zbiornika wodnego w wyrobisku końcowym o powierzchni 1556 ha, a na otaczających go terenach obejmujących 410 ha przeprowadzenie rekultywacji leśnej. Planowane działania mają na celu przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych obszarów pogórniczych, poprawę krajobrazu oraz stworzenie warunków dla rozwoju nowych funkcji środowiskowych i społecznych.

Należąca do PGE GiEK S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów przygotowała kompleksową koncepcję rekultywacji. Przedstawiciele spółki uczestniczyli w procesie uzgodnień, opiniowania oraz wizjach terenowych.



- Decyzja potwierdza zgodność zaproponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami oraz kierunkami zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Obszary pogórnicze bełchatowskiego kompleksu energetycznego kształtowane są z myślą o utworzeniu największego w centralnej Polsce kompleksu wodno-leśnego i rekreacyjnego. Uzyskanie decyzji stanowi ważny krok w realizacji tego procesu. Zagospodarowanie terenów pogórniczych jest jednym z kluczowych elementów transformacji całego regionu - mówi Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

To ważne też dla atomu

Decyzja określająca wodny kierunek rekultywacji i utworzenie w przyszłości dużego zbiornika, ma również niebagatelne znaczenie dla planów rozwoju energetyki jądrowej w regionie Bełchatowa.

Już dziś ważnym atutem tej lokalizacji jest wydajny system odwodnienia Kopalni Bełchatów, który wraz z wodami powierzchniowymi może zapewnić zasoby potrzebne zarówno do stopniowego napełniania wyrobiska, jak i do budowy oraz późniejszej eksploatacji elektrowni jądrowej, w tym systemów chłodzenia reaktorów. Docelowo powstały zbiornik mógłby stać się istotnym zapleczem wodnym dla energetyki jądrowej - zarówno w technologii wielkoskalowej, jak i SMR.

Kopalnia Bełchatów prowadzi działania rekultywacyjne od początku swojej działalności. Obowiązek ten wynika z przepisów Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Prawa geologicznego i górniczego. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować skuteczne rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczające wpływ działalności wydobywczej na środowisko.

Dotychczas Kopalnia Bełchatów zrekultywowała ponad 2300 ha, z czego 1750 ha zalesionych gruntów przekazała Lasom Państwowym.