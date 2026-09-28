Górnictwo

Wybuch pyłu węglowego na terenie kopalni. Na szczęście w pełni kontrolowany

W Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu poświęconego zagrożeniu wybuchem pyłu węglowego.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

28 września 2026, 10:42
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GIG

Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie.

fot: GIG

W Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu poświęconego zagrożeniu wybuchem pyłu węglowego.

Jak informuje spółka JSW Szkolenie i Górnictwo, w czasie spotkania w mikołowskiej kopalni przedstawiono uczestnikom charakterystyki zagrożenia wybuchem, przyczyny jego powstawania oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania ryzyka. 

Głównym punktem szkolenia była demonstracja kontrolowanego wybuchu pyłu węglowego w 100-metrowej sztolni doświadczalnej. Dzięki niej uczestnicy na własne oczy przekonali się, jak dynamicznie przebiega ten proces i jak istotną rolę odgrywają odpowiednie zabezpieczenia przeciwwybuchowe - podaje JSW SiG.

Wydarzenie połączyło wiedzę teoretyczną z możliwością obserwacji zjawiska w kontrolowanych warunkach. Stanowiło przy tym wartościowy wstęp do problematyki zagrożenia pyłowego. Podczas spotkania omówiono też działalność Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, historii wybuchów pyłu węglowego, mechanizmu zjawiska oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniu. 

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