W kopalni „Piast-Ziemowit” Ruch Piast w Bieruniu należącej do Polskiej Grupy Górniczej odbyło się 31. posiedzenie zespołu porozumiewawczego. Miał ocenić wpływ prowadzonej przez zakład eksploatacji na powierzchnię terenu Bierunia.

W kopalni „Piast-Ziemowit” Ruch Piast w Bieruniu należącej do Polskiej Grupy Górniczej odbyło się 31. posiedzenie zespołu porozumiewawczego. Miał ocenić wpływ prowadzonej przez zakład eksploatacji na powierzchnię terenu Bierunia.

W czasie spotkania, które odbyło się w Bieruniu 24 września omówiono zakres eksploatacji górniczej z II i III kwartału 2026 roku. Szczególną uwagę poświęcono określeniu jej wpływu na powierzchnię terenu oraz stosowanym środkom profilaktyki górniczej i budowlanej.

Przedstawiono plan eksploatacji górniczej na IV kwartał 2026 roku i I kwartał 2027 roku oraz prognozowany wpływ wydobycia na powierzchnię. Omówiono też przewidziane działania profilaktyczne w budownictwie i mające ograniczyć negatywny wpływ eksploatacji na środowisko.

Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Bieruń, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK „Piast-Ziemowit”.