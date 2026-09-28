Górnictwo

Jak wydobycie wpływa na Bieruń? Rozmawiano o tym w kopalni „Piast-Ziemowit”

W kopalni „Piast-Ziemowit” Ruch Piast w Bieruniu należącej do Polskiej Grupy Górniczej odbyło się 31. posiedzenie zespołu porozumiewawczego. Miał ocenić wpływ prowadzonej przez zakład eksploatacji na powierzchnię terenu Bierunia. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

28 września 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/M. Dorosiński

KWK Piast w Bieruniu.

fot: ARC/M. Dorosiński

W kopalni „Piast-Ziemowit” Ruch Piast w Bieruniu należącej do Polskiej Grupy Górniczej odbyło się 31. posiedzenie zespołu porozumiewawczego. Miał ocenić wpływ prowadzonej przez zakład eksploatacji na powierzchnię terenu Bierunia. 

W czasie spotkania, które odbyło się w Bieruniu 24 września omówiono zakres eksploatacji górniczej z II i III kwartału 2026 roku. Szczególną uwagę poświęcono określeniu jej wpływu na powierzchnię terenu oraz stosowanym środkom profilaktyki górniczej i budowlanej. 

Przedstawiono plan eksploatacji górniczej na IV kwartał 2026 roku i I kwartał 2027 roku oraz prognozowany wpływ wydobycia na powierzchnię. Omówiono też przewidziane działania profilaktyczne w budownictwie i mające ograniczyć negatywny wpływ eksploatacji na środowisko.

Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Bieruń, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK „Piast-Ziemowit”.

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