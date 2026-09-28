Pieklorz Błękitny z PGG z ważną nagrodą

Podczas 68. Międzynarodowych Targów Budownictwa i Technik Grzewczych Ciepły Dom 2026 w Bielsku-Białej paliwo z Polskiej Grupy Górniczej PIEKLORZ BŁĘKITNY zdobyło nagrodę Złoty Filar Budownictwa oraz nagrodę Śląskiej Izby Budownictwa.

Podczas 68. Międzynarodowych Targów Budownictwa i Technik Grzewczych Ciepły Dom 2026 w Bielsku-Białej paliwo z Polskiej Grupy Górniczej PIEKLORZ BŁĘKITNY zdobyło nagrodę Złoty Filar Budownictwa oraz nagrodę Śląskiej Izby Budownictwa.

Podczas 68. Międzynarodowych Targów Budownictwa i Technik Grzewczych Ciepły Dom 2026 w Bielsku-Białej paliwo z Polskiej Grupy Górniczej PIEKLORZ BŁĘKITNY zdobyło nagrodę Złty Filar Budownictwa oraz nagrodę Śląskiej Izby Budownictwa.

Najpierw Karolinka, teraz Pieklorz

Jak informuje PGG, w ubiegłym roku wyróżniona została KAROLINKA BŁĘKITNY, a w tym roku jury doceniło PIEKLORZA BŁĘKITNEGO.

Dwa lata. Dwie nagrody. Jedna marka, która nie zwalnia tempa. Dziękujemy naszym Klientom i jury za wyróżnienie! - pisze PGG w mediach społecznościowych.

Pieklorz Błękitny to paliwo należące do kategorii KLASA BŁĘKITNY. Dzięki zastosowaniu komponentu antysmogowego „Błękitny Plus”, produkowanego z polskiego węgla kamiennego w procesie odgazowania, oraz wytwarzaniu produktu w zaostrzonym reżimie technologicznym, Pieklorz Błękitny pozwala ograniczyć emisję zanieczyszczeń o co najmniej 30% w porównaniu z tradycyjnym paliwem bazowym.