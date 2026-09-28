Górnictwo

Dawniej w górnictwie, dziś w nieruchomościach. Spółka poszukuje prezesa

Spółka Kopalnie Rudzkie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

28 września 2026, 13:14
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: unsplash.com

Trwają poszukiwania prezesa w pogórniczej spółce.

fot: unsplash.com

Spółka Kopalnie Rudzkie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu.

Jak podaje spółka w opublikowanym na swojej stronie internetowej ogłoszeniu, kandydat musi spełnić łącznie kilka warunków. Wśród nich są m.in.:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, świadczenia usług na podstawie innej umowy lub prowadzenia działalności gospodarczej,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, ewentualnie wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność.

Kandydatem nie może być m. in. osoba zatrudniona przez partie polityczne, wchodząca w ich skład lub z nimi współpracująca oraz działająca w związkach zawodowych. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 9 października o godz. 12. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć TUTAJ.

Obecna działalność spółki Kopalnie Rudzkie skupia się na nieruchomościach. Spółka zajmuje się przede wszystkim  zarządzaniem oraz administrowaniem wspólnot mieszkaniowych.

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