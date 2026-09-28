Jak podaje spółka w opublikowanym na swojej stronie internetowej ogłoszeniu, kandydat musi spełnić łącznie kilka warunków. Wśród nich są m.in.:

wykształcenie wyższe,

co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, świadczenia usług na podstawie innej umowy lub prowadzenia działalności gospodarczej,

co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, ewentualnie wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,

korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność.

Kandydatem nie może być m. in. osoba zatrudniona przez partie polityczne, wchodząca w ich skład lub z nimi współpracująca oraz działająca w związkach zawodowych.



Termin przyjmowania zgłoszeń mija 9 października o godz. 12. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć TUTAJ.



Obecna działalność spółki Kopalnie Rudzkie skupia się na nieruchomościach. Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem oraz administrowaniem wspólnot mieszkaniowych.