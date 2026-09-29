Górnictwo

Elektrownie węglowe na maksymalnych obrotach. Powodem kryzys energetyczny w Indiach

Indie nakazały ponad 100 elektrowniom węglowym pracę z maksymalną wydajnością od 1 października do końca roku – informuje Reuters.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

29 września 2026, 11:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Coal India

Indie chcą maksymalnej produkcji energii.

fot: Coal India

Indie nakazały ponad 100 elektrowniom węglowym pracę z maksymalną wydajnością od 1 października do końca roku – informuje Reuters.

Jak podała agencja, decyzja została podjęta, by sprostać spodziewanemu wzrostowi zapotrzebowania na energię elektryczną. Rozporządzenie federalnego ministerstwa energetyki dotyczy elektrowni o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 50 megawatów – donosi Reuters.

Agencja przypomina, że prawie 40 proc. elektrowni węglowych w Indiach działa przy krytycznie niskich zapasach paliwa. Jest to związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego zjawiskiem El Niño, które powoduje większy niż zwykle wzrost temperatur. Elektrownie węglowe obsługują przede wszystkim zakłady przemysłowe, takie jak huty aluminium, producenci stali, cementownie i rafinerie ropy naftowej. 

Ministerstwo energetyki nakazało producentom sprzedawanie nadwyżek energii elektrycznej za pośrednictwem giełd energii. Zleciło też cotygodniowe raportowanie do Centralnego Urzędu Energii Elektrycznej szczegółowych informacji na temat produkcji, zużycia energii na własne potrzeby, sprzedaży energii, dostępnej mocy i zapasów węgla – pisze Reuters.

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