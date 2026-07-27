Górnictwo

Zamów teraz, dostaniesz we wrześniu. Zachęcają, by nie zwlekać z zakupem węgla

Polska Grupa Górnicza zachęca klientów, by nie odkładać zakupu węgla na sezon grzewczy.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

27 lipca 2026, 11:57
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

PGG zachęca: nie czekaj z zakupem węgla.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polska Grupa Górnicza zachęca klientów, by nie odkładać zakupu węgla na sezon grzewczy.

Jak czytamy w komunikacie spółki, klienci, którzy teraz zamówią i opłacą węgiel, otrzymają go we wrześniu. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem zakupem węgla w lecie i koniecznością realizacji opłaconych już zamówień. PGG informuje, że opał trafia do odbiorców w ustalonych wcześniej terminach.

To, że nie warto do ostatniej chwili czekać na kupno węgla pokazała ostatnia akcja promocyjna dla stałych klientów, w której ponad 200 tys. klientów kupiło ponad pół miliona ton opału – napisała Polska Grupa Górnicza. 

Sam zakup węgla odbywa się tradycyjnie przez oficjalny internetowy sklep PGG po wcześniejszym zalogowaniu, zweryfikowaniu danych i adresu z uwzględnieniem lokalnych dostawców. Po dokonaniu płatności online, zamówienie trafia bezpośrednio do harmonogramu realizacji kopalń, a powiadomienia o kolejnych etapach można na bieżąco sprawdzać w panelu klienta. 

Przypomnijmy, że o tym, dlaczego warto kupić węgiel jeszcze w lipcu pisaliśmy TUTAJ. Porównaliśmy też ceny opału w sklepach Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Koncernu Węglowego. 

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