Jak czytamy w komunikacie spółki, klienci, którzy teraz zamówią i opłacą węgiel, otrzymają go we wrześniu. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem zakupem węgla w lecie i koniecznością realizacji opłaconych już zamówień. PGG informuje, że opał trafia do odbiorców w ustalonych wcześniej terminach.

To, że nie warto do ostatniej chwili czekać na kupno węgla pokazała ostatnia akcja promocyjna dla stałych klientów, w której ponad 200 tys. klientów kupiło ponad pół miliona ton opału – napisała Polska Grupa Górnicza.

Sam zakup węgla odbywa się tradycyjnie przez oficjalny internetowy sklep PGG po wcześniejszym zalogowaniu, zweryfikowaniu danych i adresu z uwzględnieniem lokalnych dostawców. Po dokonaniu płatności online, zamówienie trafia bezpośrednio do harmonogramu realizacji kopalń, a powiadomienia o kolejnych etapach można na bieżąco sprawdzać w panelu klienta.

Przypomnijmy, że o tym, dlaczego warto kupić węgiel jeszcze w lipcu pisaliśmy TUTAJ. Porównaliśmy też ceny opału w sklepach Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Koncernu Węglowego.