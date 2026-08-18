Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a zwłaszcza ostatnia decyzja ministra energii, który ostatecznie odmówił zwrotu składki solidarnościowej pobranej od spółki za rządów Mateusza Morawieckiego, budzi ogromne emocje. Do jednego z komentarzy postu portalu Silesia24 osobiście odniósł się Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a zwłaszcza ostatnia decyzja ministra energii, który ostatecznie odmówił zwrotu składki solidarnościowej pobranej od spółki za rządów Mateusza Morawieckiego, budzi ogromne emocje. Do jednego z komentarzy postu portalu Silesia24 osobiście odniósł się Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Jeden z internautów napisał:

„Powiedzmy sobie uczciwie. Związki zawodowe i górnicy po dogadaniu się bez walki oddały te pieniądze za marną premię. Jako jedyni nie przyjechali do Warszawy protestować przeciwko temu podatkowi. Nie za bardzo rozumiem dlaczego teraz ta składka miałaby wrócić. Idąc tym tokiem myślenia to górnicy powinni oddać tą premię, którą otrzymali za brak protestów. Teraz jest wielki kwik, bo pieniędzy nie ma i patrząc na funkcjonowanie to pewnie nie będzie. Jakoś dziwnym trafem związki zawodowe tylko walczą dzielnie na Facebooku”.

Internauta odniósł się do składki solidarnościowej, zwanej też "daniną Sasiną", która miała zostać nałożona na duże spółki węglowe w 2023 roku od tak zwanych „nadmiarowych zysków” osiągniętych w okresie kryzysu energetycznego w 2022 roku. Ostatecznie tylko JSW, jako jedyna spółka w Polsce, zapłaciła z tego tytułu ok. 1,6 mld zł, co mocno obciążyło jej finanse i co nadal ma wpływ na jej sytuację. Starania o zwrot tej kwoty zakończyły się porażką. Resort energii uznał po dokładnym zbadaniu sprawy, że nie ma podstaw prawnych do zwrotu podatku spółce.

Wcześniej ten sam internauta napisał:

"Co tu porównać jak węgiel był 3 razy droższy na rynku. Ale to nie zasługa ani Kaczyńskiego ani Tuska".

Właśnie tę wypowiedź internauty na portalu społecznościowym skomentował minister Balczun. Napisał:

Zgadzam się co do pierwszej części komentarza. Co do nic nierobienia, to za mojej rocznej kadencji:

