Górnictwo

Ostatni moment, by kupić taniej? Sprawdzamy lipcowe ceny węgla

Lato to czas, gdy właściciele domów mocno interesują się cenami węgla. Sprawdziliśmy, czy w połowie lipca warto już wydać pieniądze na opał. 

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Opracował: Robert Passia

15 lipca 2026, 10:56
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Ekogroszek. Czy w lipcu warto już kupować węgiel?

fot: Krystian Krawczyk

Lato to czas, gdy właściciele domów mocno interesują się cenami węgla. Sprawdziliśmy, czy w połowie lipca warto już wydać pieniądze na opał. 

Czas przed okresem grzewczym przynosi niższy popyt na opał, a co za tym idzie – niższe ceny. To właśnie w lipcu nierzadko można liczyć na promocje, które wprowadzają dostawcy. Kolejnym plusem jest o wiele krótszy niż wczesną jesienią czas oczekiwania na transport. Ile zatem trzeba zapłacić za opał w połowie lipca? Sprawdźmy.

Ceny w sklepie PGG

W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej za sprzedawany luzem węgiel typu Orzech z kopalń Marcel, Jankowice i Ziemowit zapłacimy 1150 zł za tonę. Droższy będzie opał z kopalń Piast, Murcki-Staszic oraz Mysłowice. Tutaj cena wynosi 1229 zł. 

Węgiel typu Kostka z kopalni Jankowice kosztuje obecnie 1200 zł za tonę. Drożej o 100 zł będziemy musieli zapłacić za Kostkę z kopalni Piast. Warto pamiętać, że jeśli kupimy węgiel w dużym opakowaniu (Big Bag), zapłacimy za tonę więcej, bo nawet 1450 zł.

Sprawdziliśmy też ceny groszków, jakie oferuje PPG. Jeśli kupimy luzem popularnego Karlika czy Pieklorza, zapłacimy obecnie 1250 zł za tonę. Droższa będzie opcja workowana, która kosztuje 1305 zł. Jeśli zdecydujemy się na wariant ekologiczny (np. Pieklorz Błękitny), to musimy liczyć się z wydatkiem 1510 zł za tonę.

Ile zapłacimy w sklepie PKW?

Konkurent PGG, czyli Południowy Koncern Węglowy, również prezentuje swoją ofertę w sklepie internetowym. Warto jednak pamiętać, że standardowa paleta węgla w sklepie PKW waży 800 kg (40 worków po 20 kg). Najtańszy będzie Groszek Jaret Plus, za którego paletę płacimy obecnie 1048 zł. Droższe będą palety Sobieskiego i Sobieskiego Premium – odpowiednio 1088 zł i 1144 zł. Gdy kupimy te same groszki luzem lub w dużym opakowaniu typu Big Bag, to zapłacimy odpowiednio 1310 zł (Jaret Plus) oraz 1360 zł (Sobieski) za 1000 kg węgla.

O czym warto pamiętać kupując węgiel latem? Na pewno dobrze zwracać uwagę na promocje, które pozwalają znacznie obniżyć cenę zamawianego opału. Warto też doliczać do zakupu koszty transportu, które mogą zwiększyć ostateczną cenę.

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