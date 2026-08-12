Uwaga, silny wstrząs w kopalni

Silny wstrząs odnotowano w środę rano (12 sierpnia) w Zakładach Górniczych Rudna należących do KGHM. Zdarzenie miało miejsce w rejonie GG-2, na oddziale G-17. Wstrząs był odczuwalny w związku z prowadzonymi w tym rejonie pracami - informuje portal myglogow.pl

ZG Rudna znajdują się północ od miasta Polkowice i są uznawane w za jedną z największych głębinowych kopalń rudy miedzi na świecie

Silny wstrząs odnotowano w środę rano (12 sierpnia) w Zakładach Górniczych Rudna należących do KGHM. Zdarzenie miało miejsce w rejonie GG-2, na oddziale G-17. Wstrząs był odczuwalny w związku z prowadzonymi w tym rejonie pracami - informuje portal myglogow.pl

Wstrząs miał energię określaną jako „siódemka”. Był spowodowany robotami strzałowymi.

W chwili zdarzenia w rejonie zagrożenia nie przebywali pracownicy. Oznacza to, że wstrząs nie spowodował zagrożenia dla osób znajdujących się pod ziemią.

Jedna z największych głębinowych kopalń rudy miedzi

Zakłady Górnicze Rudna to jedna z największych głębinowych kopalń rudy miedzi na świecie. Jej budowę rozpoczęto we wrześniu 1969 roku, a w lipcu 1974 roku kopalnia osiągnęła 25 proc. projektowanego wydobycia i została oficjalnie przekazana do eksploatacji.

Kopalnia jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Eksploatuje od ponad 50 lat przede wszystkim w obszarze górniczym Rudna, ale prowadzi też roboty udostępniające i eksploatacyjne w obszarach Sieroszowice, Głogów Głęboki-Przemysłowy oraz Lubin-Małomice.