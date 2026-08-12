Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu podpisały porozumienie o współpracy. Obejmie ona m.in. badania prowadzone na stanowiskach pracy, wymianę wiedzy i doświadczeń, wykorzystanie zaplecza laboratoryjno-badawczego oraz wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu podpisały porozumienie o współpracy. Obejmie ona m.in. badania prowadzone na stanowiskach pracy, wymianę wiedzy i doświadczeń, wykorzystanie zaplecza laboratoryjno-badawczego oraz wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki.

Są takie miejsca pracy, w których ekstremalne warunki to codzienność. Ratownictwo górnicze bez wątpienia do nich należy Wysoka temperatura, ogromny wysiłek fizyczny, ograniczona przestrzeń, ciężar sprzętu i dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia występują tu jednocześnie.

Organizm pracuje pod bardzo dużym obciążeniem

Ratownicy wkraczają do akcji właśnie wtedy, gdy sytuacja jest najtrudniejsza i od ich sprawności oraz przygotowania może zależeć ludzkie życie.

- Żeby skutecznie wspierać ratowników, trzeba dobrze poznać ich doświadczenia i realne warunki pracy. To właśnie tam zaczyna się poszukiwanie rozwiązań, które pozwalają lepiej rozumieć obciążenia związane z akcjami ratowniczymi i szukać sposobów na ich ograniczanie. Właśnie z tą myślą CIOP-PIB oraz Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu podpisały porozumienie o współpracy - informuje Marek Sieczkowski, rzecznik prasowy CIOP-PIB.

Dodaje: - Łączymy wiedzę naukową z zakresu fizjologii, ergonomii i środków ochrony indywidualnej z praktycznym doświadczeniem specjalistów, którzy znają realia akcji ratowniczych pod ziemią. Jednym z ważnych tematów wspólnych prac będzie określenie czasu bezpiecznego stosowania nadciśnieniowych aparatów powietrznych butlowych oraz ograniczanie ryzyka nadmiernego obciążenia cieplnego u ratowników górniczych.

Współpraca obejmie także badania prowadzone na stanowiskach pracy, wymianę wiedzy i doświadczeń, wykorzystanie zaplecza laboratoryjno-badawczego oraz wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki.

Porozumienie podpisali Mirosław Bagiński, prezes CSRG, Jerzy Krótki, wiceprezes ds. technicznych CSRG oraz Agnieszka Szczygielska, dyrektorka CIOP-PIB.