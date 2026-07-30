Podczas robót górnicy miedziowej spółki natrafili na historyczny otwór badawczy wykonany w marcu 1957 roku przez zespół Jana Wyżykowskiego. To właśnie wtedy miał miejsce pierwszy odwiert, który potwierdził występowanie bogatych złóż miedzi i zapoczątkował rozwój Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz powstanie KGHM Polska Miedź.

Podczas robót górnicy miedziowej spółki natrafili na historyczny otwór badawczy wykonany w marcu 1957 roku przez zespół Jana Wyżykowskiego. To właśnie wtedy miał miejsce pierwszy odwiert, który potwierdził występowanie bogatych złóż miedzi i zapoczątkował rozwój Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz powstanie KGHM Polska Miedź.

KGHM przypomina, że to właśnie Jan Wyżykowski, wbrew dominującym 70 lat temu poglądom geologicznym, doprowadził do największego odkrycia geologicznego XX wieku, które nie tylko zmieniło gospodarcze oblicze Dolnego Śląska, ale uczyniło KGHM pierwszym producentem miedzi górniczej w Europie i drugim producentem srebra na świecie.

- Wytrwałość i upór w wieloletnich poszukiwaniach złóż miedzi uczyniły z Jana Wyżykowskiego ikoniczną postać polskiego górnictwa miedziowego. A nasze odkrycie nastąpiło tuż przed 70. rocznicą odwiercenia S-1 oraz w roku jubileuszu 30-lecia połączenia kopalń Polkowice i Sieroszowice - podaje KGHM.

Odnalezienie otworu było niezwykle mało prawdopodobne. Otwory poszukiwawcze wykonywane blisko 70 lat temu miały niewielką średnicę, a ich dokładne położenie pod ziemią obarczone było dodatkowymi odchyleniami. Mimo to wyrobisko trafiło dokładnie w miejsce odwiertu, który zachował się w bardzo dobrym stanie.