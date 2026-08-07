Energetyka

Węgrzy wspólnie obronili system elektroenergetyczny

„Razem udało się ochronić bezpieczeństwo energetyczne kraju” - ogłosił w mediach społecnościowych premier Węgier Peter Magyar. Od piątku nie będzie już potrzeby dobrowolnego ograniczania zużycia energii w kraju. Elektrownia atomowa na Dunaju nadal działa.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

7 sierpnia 2026, 08:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Upał i susza to murowane kłopoty w energetyce

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

„Razem udało się ochronić bezpieczeństwo energetyczne kraju” - ogłosił w mediach społecnościowych premier Węgier Peter Magyar. Od piątku nie będzie już potrzeby dobrowolnego ograniczania zużycia energii w kraju. Elektrownia atomowa na Dunaju nadal działa.

O kłopotach europejskich krajów z suszą i ekstremalnie wysokimi temperaturami pisaliśmy (tutaj). Susza i niski poziom wody w Dunaju ograniczyły moc elektrowni atomowej w Paks, która wytwarza około 40 proc. energii elektrycznej na Węgrzech.

Premier zapowiedział „rewolucję energetyczną i wodną”

Węgry dysponują mocą instalacji fotowoltaicznych przekraczającą 8800 MW, zdolność kraju magazynowania energii wynosi zaledwie 980 MW. W rezultacie Węgry często wytwarzają nadwyżki energii w okresach słonecznych, które mogą sprzedać jedynie po minimalnych lub wręcz ujemnych cenach, a jednocześnie mają trudności ze zgromadzeniem wystarczających zasobów na potrzeby nocne lub okresy większego zachmurzenia – wyjaśnił szef węgierskiego rządu.

Działająca od 1983 r. słoweńska elektrownia w Krszko ogranicza wytwarzanie do 80 proc. możliwości. Ma jeden reaktor o mocy 730 MW  i pokrywa ok. 25 proc. zapotrzebowania na prąd w Słowenii i 15 proc. w Chorwacji.

 W rumuńskiej elektrowni Cernavoda też pracuje jeden z dwóch reaktorów. W  poniedziałek armia wysadziła skałę blokującą przepływ wody na Dunaju.

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