Protestujący blokują kopalnię górniczego potentata

Należąca do górniczego potentata Rio Tinto kopalnia Oyu Tolgoi w Mongolii została zablokowana przez protestujących. Zakłócają dostawy z jednego z najważniejszych projektów wydobywczych miedzi na świecie.

Należąca do górniczego potentata Rio Tinto kopalnia Oyu Tolgoi w Mongolii została zablokowana przez protestujących. Zakłócają dostawy z jednego z najważniejszych projektów wydobywczych miedzi na świecie.



Portal mining.com informuje, że odkrywkowa eksploatacja kopalni Oyu Tolgoi rozpoczęła się w 2011 r., a podziemna produkcja ruszyła w 2025 r. W środę, 17 czerwca, protestujący zablokowali eksport koncentratu miedzi z kopalni Oyu Tolgoi należącej do Rio Tinto (ASX: RIO), zakłócając dostawy z jednego z najważniejszych projektów wydobywczych miedzi na świecie i wznawiając kontrolę nad tym, w jaki sposób Mongolia korzysta ze swoich ogromnych bogactw mineralnych.

- Demonstracja zorganizowana przez Ruch Radycznych Reform tymczasowo wstrzymała ruch na drodze wykorzystywanej do transportu koncentratu z gigantycznej kopalni miedzi i złota. Grupa domaga się większego udziału Mongołów w przychodach z górnictwa, ożywiając tym samym długotrwałą debatę w kraju, w którym pomimo dziesięcioleci rozwoju zasobów naturalnych, nadal panuje powszechne ubóstwo - informuje portal.

Blokada uniemożliwia ciężarówkom transport koncentratu miedzi do granicy z Chinami

Dziennikarze portalu przypominają, że relacje między Rio Tinto i Mongolią w ostatnich latach wahały się między współpracą a konfliktem. W 2022 roku Rio Tinto umorzyło dług Mongolii w wysokości 2,4 mld dolarów , określając ten ruch jako „nowe otwarcie partnerstwa” i otwarcie drogi do rozwoju podziemnego w Oyu Tolgoi.

- Relacje między nimi uległy pogorszeniu. Mongolia pozywa Rio Tinto w związku z domniemanymi niedopłatami podatkowymi w wysokości około 450 milionów dolarów, głównie związanymi z amortyzacją za lata podatkowe 2021 i 2022. Spór jest obecnie przedmiotem postępowania sądowego. W marcu Rio Tinto ujawniło, że rząd mongolski, który posiada 34% udziałów w Oyu Tolgoi za pośrednictwem państwowej spółki Erdenes Mongol LLC, stara się wznowić negocjacje w sprawie warunków handlowych projektu - czytamy.

Rząd Mongolii nie jest zadowolony z podziału zysków

Presja rośnie przed wyborami krajowymi w przyszłym roku. Rio ma 66% udziałów w kopalni Oyu Tolgoi i jest jej operatorem, podczas gdy rząd mongolski posiada pozostałe 34%.

Oyu Tolgoi to jedno z największych na świecie znanych złóż miedzi i złota. Ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Mongolii.