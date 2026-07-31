Z górnictwa do OZE. Ktoś chętny na taką zmianę?

Jest szansa, by się przekwalifikować. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej prowadzi projekt, który ma pozwolić mieszkańcom woj. śląskiego na zdobycie pracy w tzw. zielonych branżach.

Jest szansa, by się przekwalifikować. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej prowadzi projekt, który ma pozwolić mieszkańcom woj. śląskiego na zdobycie pracy w tzw. zielonych branżach.

Projekt ma objąć w sumie 375 osób z subregionu centralnego woj. śląskiego, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji zawodowej. Chodzi m. in. o osoby bezrobotne, w wieku co najmniej 55 lat, a także pracujące w górnictwie lub branży okołogórniczej - również te, które opuściły je nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Chętni będą mogli zdobyć kwalifikacje, które pozwolą na podjęcie pracy w sektorze zielonej gospodarki, np. w branży odnawialnych źródeł energii.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na wyzwanie łagodzenia skutków transformacji ekologicznej, utrzymania/wzrostu aktywności zawodowej osób dotkniętych skutkami transformacji, w tym zatrudnionych w górnictwie i przedsiębiorstwach powiązanych, umożliwienie rozwoju umiejętności/kompetencji dostosowanych do potrzeb zielonej gospodarki, co przełoży się na sprawiedliwą i efektywną transformację podregionów górniczych, zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców w czystym środowisku – pisze Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej.

Uczestnicy będą mogli uzyskać nawet 95 proc. dofinansowania m. in. szkoleń czy studiów podyplomowych lub skorzystać ze spotkań z doradcą zawodowym. Projekt adresowany jest do mieszkańców powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, lublinieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, tarnogórskiego i zawierciańskiego. Mogą też w nich wziąć udział mieszkańcy miast: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze.

Najbliższy nabór potrwa od 3 do 7 sierpnia. W tym terminie będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Szczegóły znajdują się TUTAJ.