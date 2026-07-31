Już po naradzie z kierownikami kopalń JSW. Temat? Zatrudnienie
30 lipca odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz kierowników ruchu podziemnych zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej - informuje Wyższy Urząd Górniczy.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Podczas spotkania omówiono m.in. aktualny stan zatrudnienia w poszczególnych zakładach górniczych
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
30 lipca odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz kierowników ruchu podziemnych zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej - informuje Wyższy Urząd Górniczy.
Kierownicy przedstawili działania mające zapewnić bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego, jego pracowników oraz bezpieczeństwo powszechne i środowiska.
- Kopalnie JSW podejmują je w związku z realizacją programu restrukturyzacji zakładów górniczych, w tym dobrowolnych odejść pracowników na urlopy górnicze - poinformował WUG.
Podczas spotkania omówiono m.in. aktualny stan zatrudnienia w poszczególnych zakładach górniczych w powiązaniu z prowadzonymi tam robotami oraz monitoringiem zagrożeń.