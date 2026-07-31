Górnictwo

Już po naradzie z kierownikami kopalń JSW. Temat? Zatrudnienie

30 lipca odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz kierowników ruchu podziemnych zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

31 lipca 2026, 09:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Podczas spotkania omówiono m.in. aktualny stan zatrudnienia w poszczególnych zakładach górniczych

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

30 lipca odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz kierowników ruchu podziemnych zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

Kierownicy przedstawili działania mające zapewnić bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego, jego pracowników oraz bezpieczeństwo powszechne i środowiska. 

- Kopalnie JSW podejmują je w związku z realizacją programu restrukturyzacji zakładów górniczych, w tym dobrowolnych odejść pracowników na urlopy górnicze - poinformował WUG.

Podczas spotkania omówiono m.in. aktualny stan zatrudnienia w poszczególnych zakładach górniczych w powiązaniu z prowadzonymi tam robotami oraz monitoringiem zagrożeń.

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