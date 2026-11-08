Dominik Kolorz, Jerzy Markowski i Patryk Białas starli się w debacie netTG.pl i Radia Katowice o przyszłości górnictwa

Dominik Kolorz, Jerzy Markowski i Patryk Białas starli się w debacie netTG.pl i Radia Katowice o przyszłości górnictwa

Wojny, drogi import surowców i być może kolejna mroźna zima przed nami. Czy Polska powinna łaskawiej spojrzeć na węgiel? Czy sytuacja geopolityczna zmusi nas do przeproszenia się z węglem? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty z cyklu „Gorący Węgiel” – premierowego formatu organizowanego przez Wydawnictwo Gospodarcze, wydawcę portalu netTG.pl i „Trybuny Górniczej”, wspólnie z Radiem Katowice. Prowadzącymi byli Paweł Nadrowski z Radia Katowice i Tomasz Czoik, redaktor naczelny portalu netTG.pl i „Trybuny Górniczej”.

Do studia zaproszono przedstawicieli trzech różnych spojrzeń na polską energetykę: Jerzego Markowskiego, byłego wiceministra gospodarki, Dominika Kolorza, szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, oraz Patryka Białasa, dyrektora Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach, eksperta ds. transformacji energetycznej.

Miks 50 na 50, ale bywa, że 80 na 20

Jerzy Markowski przekonywał, że polski miks energetyczny ustabilizował się na poziomie 50 na 50 – węgiel i reszta źródeł. Ale – jak zaznaczył – są dni, gdy ze względu na pogodę i brak wiatru czy słońca ten bilans to 80 na 20 dla węgla, jak właśnie teraz.

Były wiceminister uspokajał też, że szczyt zapotrzebowania na prąd przesunął się z zimy na lato. Jego zdaniem każdy rok dostarcza nowych doświadczeń, a ten jest wyjątkowy z powodu kłopotów z transportem surowców przez konflikt zbrojny w Iranie i wcześniej blokadę dostaw węgla z Kazachstanu przez Rosję.

– Ubiegła zima pokazała, że nie zawsze zimy będą łagodne. Jaka będzie tegoroczna, nie wie nikt – podkreślał z kolei Dominik Kolorz.

Zapytany o możliwość blackoutu w Polsce, np. w wyniku cyberataku na elektrownię lub potężnej awarii, przyznał, że taki scenariusz jest możliwy.

Kolorz zauważył, że pół Europy, w tym Niemcy, zaczyna się „przepraszać z węglem”.

– Dopóki nie będziemy mieli atomu, powinniśmy postawić na węgiel jako paliwo przejściowe, a nie gaz, którego nie mamy – podkreślił.

Czy OZE da radę? Spór o Chiny i koszty

Patryk Białas bronił zielonej transformacji. – Transformacja energetyczna to trend globalny, którego nie da się zatrzymać – mówił. – Trzeba być uczciwym i konsekwentnym: zgodnie z umową społeczną w 2049 r. pożegnamy się z węglem.

Ekspert powołał się na dane: – Polska za 9 miesięcy od wybuchu wojny zapłaciła 23 mld zł za import paliw, podczas gdy dotacje do górnictwa w tym roku to 11,5 mld zł. Taniej jest się zmieniać, niż utrzymywać status quo – argumentował.

Ripostował Jerzy Markowski: – To są wszystko nakłady z budżetu państwa na zmniejszanie zdolności wydobywczej górnictwa, to nie jest dotowanie bieżącej produkcji, tylko ograniczanie wielkości wydobycia i ten przekaz musi być utrwalany, ponieważ ludzie dalej wierzą w to, że górnictwo, tak jak to było do roku 1992, jest dotowane przez budżet państwa. Nie, nie jest dotowane przez budżet państwa dzisiaj – budżet państwa ponosi koszty likwidacji górnictwa, zresztą tak jak od lat.

Patryk Białas wskazał też, że Global Energy Monitor podał, iż w 2025 r. moc węglowa na świecie wzrosła o 3,5 proc., ale produkcja energii z węgla spadła o 4 proc. A Chiny – wbrew narracji o powrocie do węgla – wyznaczyły cel, by w najbliższych 5 latach ponad 50 proc. miksu pochodziło z OZE.

Na to Kolorz odpowiedział danymi o emisjach: – Chińczycy zwiększyli emisję CO2 przez 25 lat o 400 proc., odpowiadają za 1/3 globalnych emisji, a Polska za 1 proc. Co roku buduje się tam kilkanaście elektrowni węglowych.

– Nie powiedziałem, że Chińczycy nie inwestują w OZE, ale równie mocno inwestują w węgiel. I mało kto potrafi wytłumaczyć, dlaczego Niemcy, które najbardziej zainwestowały w OZE, mają najdroższą energię dla odbiorców – ripostował związkowiec.

Czy węgiel jest drogi? Dwa spojrzenia

Wątek kosztów wywołał największe emocje. Kolorz przekonywał: – Węgiel, który jest posyłany dla polskiej energetyki, jest bardzo tani. Polscy producenci węgla do polskiej energetyki sprzedają węgiel za około 350 zł. I gdybyśmy nie żyli w systemie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, mielibyśmy dzisiaj energię tańszą co najmniej o 40 proc. Niestety, system ETS, który w takiej wielkości, w takich proporcjach, stosowany jest tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Europa, a w tym także Polska, staje się kontynentem totalnie niekonkurencyjnym przemysłowo.

Białas odpowiadał, że ETS to niejedyny koszt i trzeba patrzeć na całość.