Uroczysta Akademia Barbórkowa zainaugurowała centralne obchody górniczego święta w KGHM Polska Miedź S.A. Ceremonia odbyła się w piątek, 27 listopada 2026 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Podczas uroczystości uhonorowano 60 zasłużonych pracowników Spółki, którzy odebrali odznaczenia państwowe, wyróżnienia jubileuszowe oraz Honorowe Szpady Górnicze.

Uroczysta Akademia Barbórkowa zainaugurowała centralne obchody górniczego święta w KGHM Polska Miedź S.A. Ceremonia odbyła się w piątek, 27 listopada 2026 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Podczas uroczystości uhonorowano 60 zasłużonych pracowników Spółki, którzy odebrali odznaczenia państwowe, wyróżnienia jubileuszowe oraz Honorowe Szpady Górnicze.

W Akademii Barbórkowej wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentu, władz samorządowych, duchowieństwa oraz kierownictwa Polskiej Miedzi. Nie zabrakło życzeń, podziękowań i gratulacji dla pracowników KGHM oraz ich rodzin. Barbórka to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu KGHM i całego Zagłębia Miedziowego – okazja do podziękowania pracownikom za codzienny trud, zaangażowanie i odpowiedzialność, a także do przypomnienia tradycji, które od pokoleń kształtują tożsamość regionu.

Odznaczenia i honory dla pracowników KGHM

Centralnym punktem Akademii Barbórkowej było wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień pracownikom, którzy przez lata swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju Polskiej Miedzi. Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano zasłużonych pracowników Spółki – wręczono 13 Medali Złotych, 5 Medali Srebrnych oraz 2 Medale Brązowe.

Ponadto 30 pracowników oddziałów górniczych Polskiej Miedzi otrzymało Honorowe Szpady Górnicze – symbol honoru, wolności i godności górnika. Kolejnym 10 osobom wręczono pamiątkowe kordziki jubileuszowe, będące wyrazem uznania za wieloletnią pracę.

Słowa uznania od władz państwowych i spółki

Podczas uroczystości podkreślano znaczenie Polskiej Miedzi dla krajowej gospodarki oraz rosnącą rolę surowców strategicznych w rozwoju europejskiego przemysłu.

– Polska ma ogromny atut, jakim jest KGHM – przedsiębiorstwo o światowej pozycji, dysponujące własnymi zasobami, zaawansowanymi technologiami i wyjątkowymi kompetencjami pracowników. W czasach, gdy dostęp do surowców staje się jednym z kluczowych warunków bezpieczeństwa gospodarczego, znaczenie Polskiej Miedzi będzie tylko rosło. Naszym zadaniem jest tworzenie warunków, w których KGHM będzie mógł skutecznie inwestować, rozwijać produkcję i wzmacniać swoją konkurencyjność. Chcemy, aby rozwój tej firmy przekładał się również na rozwój polskich przedsiębiorstw i całego regionu. Z okazji Barbórki dziękuję wszystkim górnikom za ich ciężką pracę i życzę przede wszystkim bezpieczeństwa oraz górniczego szczęścia – podkreślił Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych.

Z kolei prezes zarządu KGHM mówił o wymagającym charakterze pracy w górnictwie i wysiłku całej załogi.

– Za sukcesami KGHM stoją tysiące ludzi, których praca wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności. W górnictwie nic nie przychodzi łatwo. Schodzimy coraz głębiej, pracujemy w coraz trudniejszych warunkach, a jednocześnie musimy myśleć o tym, jak zapewnić Polskiej Miedzi rozwój na kolejne dziesięciolecia. Wiem, jak wiele wysiłku wymaga to od całej naszej załogi. Dlatego Barbórka jest dla mnie przede wszystkim okazją, by podziękować pracownikom za ich codzienną pracę, a ich rodzinom za wsparcie, bez którego trudno wykonywać ten zawód. Szczególne gratulacje kieruję dziś do wszystkich odznaczonych. Życzę Państwu przede wszystkim bezpiecznej pracy i szczęśliwych powrotów do domów. Szczęść Boże! – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A..

Prezes Paszkiewicz dodał, że w tym roku KGHM po raz pierwszy w historii firmy przeniósł też święto Barbórki do Kanady, gdzie Polska Miedź buduje swoją kopalnię.