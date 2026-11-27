Czeska spółka OKD poinformowała o uruchomieniu w kopalni ČSM w Stonawie jednostki kogeneracyjnej. Będzie ona produkować energię elektryczną i ciepło z gazu kopalnianego na własne potrzeby i sprzedaż.

Czeska spółka OKD poinformowała o uruchomieniu w kopalni ČSM w Stonawie jednostki kogeneracyjnej. Będzie ona produkować energię elektryczną i ciepło z gazu kopalnianego na własne potrzeby i sprzedaż.

Inwestycja wyniosła 23 miliony koron i powinna się zwrócić w ciągu 5 lat. Elektrociepłownia będzie produkować 1 MW energii elektrycznej i 1,3 MW ciepła na godzinę z gazu kopalnianego. Energia cieplna będzie dostarczana do centralnego systemu ciepłowniczego w kopalniach ČSM Północ i Południe, a energia elektryczna do zakładowej sieci elektroenergetycznej.

Jak informuje OKD, produkowana energia elektryczna pokryje większość zużycia spółki, co znacznie obniży koszty zakupu. Z kolei nadwyżki energii będą dostarczane odbiorcom zewnętrznym.

OKD złożyła już wnioski o licencje na produkcję energii elektrycznej i ciepła, które spodziewamy się otrzymać do końca roku. Będziemy mogli rozpocząć pełną działalność w styczniu 2027 roku - powiedział Václav Maršálek, kierownik działu energetyki i administracji.

Gaz kopalniany zawiera ponad 40% metanu nadającego się do wykorzystania w celach energetycznych. By go wydobywać, w kopalni ČSM i wyrobiskach przygotowano rurociąg odgazowujący. Tym samym metan jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła – informuje OKD.