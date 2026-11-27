Zapasy węgla kamiennego w elektrowniach stanowiły w połowie listopada ponad 100 proc. poziomu obowiązkowego - poinformował wiceminister energii Marian Zmarzły. "Według danych na dzień 15 listopada 2026 r., jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) łącznie posiadają zapas stanowiący 106 proc. minimalnego poziomu zapasu obowiązkowego" - napisał Zmarzły w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zapasy węgla kamiennego w elektrowniach stanowiły w połowie listopada ponad 100 proc. poziomu obowiązkowego - poinformował wiceminister energii Marian Zmarzły. "Według danych na dzień 15 listopada 2026 r., jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) łącznie posiadają zapas stanowiący 106 proc. minimalnego poziomu zapasu obowiązkowego" - napisał Zmarzły w odpowiedzi na interpelację poselską.

Wyjaśnił, że dane dotyczące produkcji i zapasów miałów energetycznych poszczególnych spółek węglowych mają charakter informacji handlowych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, dlatego nie mogą zostać przedstawione w podziale na poszczególne podmioty.

Zapasy węgla zmalały

Zmarzły poinformował też, że według stanu na 30 września 2026 r. zapasy węgla kamiennego energetycznego przy zakładach górniczych w "sortymencie miały" wyniosły 1,33 mln ton, co stanowi 92,3 proc. stanu zapasów węgla do celów energetycznych oraz 48,8 proc. stanu zapasów węgla ogółem.

W III kwartale 2026 r. w krajowych kopalniach węgla kamiennego wyprodukowano 5,98 mln ton miałów energetycznych, co stanowiło 85,1 proc. produkcji węgla przeznaczonego do celów energetycznych - dodał wiceminister.

Zauważył, że z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje stabilnie i nie są identyfikowane istotne zagrożenia - ani dla bezpieczeństwa jego pracy, ani dla dostaw energii elektrycznej dla odbiorców w Polsce.

Zmarzły odniósł się do wskazanego w treści interpelacji ograniczenia produkcji energii w blokach węglowych, m.in. w Elektrowni Łagisza, Elektrowni Siersza i Elektrowni Łaziska.