Strata netto sektora górnictwa węgla kamiennego za trzy kwartały 2026 r. wyniosła 2,723 mld zł, przy czym po I kw. br. było to 1,750 mld zł straty, a po II kw. 2,540 mld zł straty - wynika z opracowań Agencji Rozwoju Przemysłu.

Strata netto sektora górnictwa węgla kamiennego za trzy kwartały 2026 r. wyniosła 2,723 mld zł, przy czym po I kw. br. było to 1,750 mld zł straty, a po II kw. 2,540 mld zł straty - wynika z opracowań Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dane o wynikach ekonomiczno-finansowych oraz m.in. nakładach inwestycyjnych ponoszonych przez polskie górnictwo węgla kamiennego katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikuje w ciągu dwóch miesięcy po podsumowywanym okresie.

Opracowanie w tej sprawie za dziewięć miesięcy 2026 r. uwzględnia: Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową, LW Bogdankę, Południowy Koncern Węglowy, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Węglokoks Kraj, PG Silesia, Eko-Plus i Bumech o. Silesia.

Od początku 2026 r. branża miała 25,730 mld zł przychodów

Z najnowszej publikacji wynika, że w okresie styczeń-wrzesień narastająco od początku 2026 r. branża miała 25,730 mld zł przychodów razem, w tym 21,260 mld zł przychodów ze sprzedaży węgla. Koszty sięgnęły 28,533 mld zł, w tym koszty działalności operacyjnej 26,418 mld zł.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła 2,494 mld zł, w tym strata ze sprzedaży węgla 5,167 mld zł. Strata finansowa brutto to 2,803 mld zł straty, a strata netto 2,723 mld zł. Spośród wskaźników polskie górnictwo osiągnęło EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) na poziomie 27,210 mld zł.

Marża brutto wyniosła minus 28,1 proc., rentowność netto sprzedaży minus 14,8 proc., a wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,4.

W badanym okresie 15 kopalń wydobyło ogółem 31,209 mln ton węgla (rok wcześniej 30,800 mln ton), w tym energetycznego 21,943 mln ton i koksowego 9,267 mln ton. Zapasy węgla na koniec września wynosiły ogółem 2,732 mln ton.

Wydajność wyniosła średnio 491 ton na pracownika

Wydajność wyniosła średnio 491 ton na pracownika za trzy kwartały. Spośród kosztów rodzajowych wynagrodzenia pochłonęły 7,671 mld zł, usługi obce 4,285 mld zł, zużycie materiałów 2,824 mld zł, amortyzacja 2,521 mld zł, energia 2,014 mld zł, składki od wynagrodzeń 1,724 mld zł, świadczenia na rzecz pracowników 1,147 mld zł, podatki i opłaty 722 mln zł, a koszty likwidacji szkód górniczych 268 mln zł (pozostałe koszty 111 mln zł).

Nakłady inwestycyjne ogółem sięgnęły 4,111 mld zł, w tym na budownictwo 1,027 mld zł (wyrobiska 633 mln zł, przeróbka 96 mln zł, ochrona środowiska 29 mln zł), a na zakupy dóbr 757 mln zł (obudowy 296 mln zł, maszyny urabiające 144 mln zł, urządzenia transportowe 157 mln zł).

Zobowiązania w okresie trzech kwartałów br. wyniosły 13,730 mld zł (z odsetkami 13,979 mld zł): długoterminowe zobowiązania główne 3,584 mld zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 1,662 mld zł, i krótkoterminowe 10,146 mld zł - w tym z tytułu dostaw i usług 2,920 mld zł oraz z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2,365 mld zł.

Sprzedaż węgla

Z opracowania ARP wynika, że przez dziewięć miesięcy 2026 r. sprzedaż węgla kamiennego ogółem wyniosła 32,272 mln ton (rok wcześniej 30,359 mln ton), w tym sprzedaż krajowa 29,033 mln ton (rok wcześniej 27,096 mln ton).

Największymi odbiorcami były energetyka zawodowa: 16,909 mln ton (rok wcześniej 15,050 mln ton) i koksownie: 6,128 mln ton (przed rokiem 6,521 mln ton). Eksport wyniósł 3,239 mln ton (rok wcześniej 3,263 mln ton).

Cena zbytu na kopalni węgla do celów energetycznych wyniosła średnio za trzy kwartały 2026 r. 378,05 zł za tonę (rok wcześniej 410,88 zł), a w samym wrześniu br. 406,36 zł za tonę.

Odpowiednio cena węgla koksowego za dziewięć miesięcy br. wyniosła średnio 728,21 zł za tonę (rok wcześniej 660,14 zł), a w samym wrześniu br. 757,75 zł za tonę. Zgodnie z danymi ARP do września br. do Polski sprowadzono 5,416 mln ton węgla, w tym 4,557 mln ton energetycznego i 859 tys. ton koksowego.

Głównymi krajami pochodzenia węgla energetycznego były Kazachstan (62,1 proc.) i Kolumbia (35 proc.), a koksowego USA (54,3 proc.) i Mozambik (16,8 proc.). Zdecydowana większość zaimportowanego węgla energetycznego trafiła do Polski przez port w Gdańsku (3,984 mln ton); pozostały import odbywał się m.in. przez przejścia w Terespolu (135 tys. ton), Kuźnicy (120 tys. ton) i Małaszewiczach (105 tys. ton).

Port w Gdańsku był też miejscem przekroczenia granicy 604 tys. ton zaimportowanego węgla koksowego, a port w Świnoujściu 123 tys. ton. Z zaimportowanego węgla energetycznego 4,557 mln ton trafiło do pozostałych odbiorców krajowych.

Energetyka zawodowa odebrała 344 tys. ton węgla z importu, ciepłownie zawodowe 269 tys. ton, a inni odbiorcy przemysłowi 212 tys. ton. ARP podała, że na koniec września 2026 r. zatrudnionych było 62111 osób (na koniec 2025 r. 71141 osób).

Sektor zatrudniał 48198 robotników

Sektor zatrudniał 48198 robotników (w tym 40685 pod ziemią), 10519 pracowników kadry inżnieryjno-technicznej (8094 pod ziemią) oraz 3394 pracowników administracyjnych i pozostałych.

W ciągu trzech kwartałów 2026 r. odnotowano 22667 odejść z pracy i 13367 przyjęć.

Na wynagrodzenia w ciągu trzech kwartałów br. wydano w sektorze 7,104 mld zł. Przeciętne wynagrodzenie w górnictwie węgla kamiennego wyniosło w tym czasie średnio 11732 zł, w tym na dole 12211 zł (pracownicy inż-tech. ponad 14,5 tys. zł i robotnicy ponad 11,5 tys. zł) oraz na powierzchni 9979 zł.