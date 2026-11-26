Czy program naprawczy wprowadzony w JSW wpłynął na wyniki spółki? Jaka przyszłość czeka Bogdankę? I komu udało się sfotografować górników z Sośnicy tak, że wygrał ważny konkurs? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 27 listopada.

Czy program naprawczy wprowadzony w JSW wpłynął na wyniki spółki? Jaka przyszłość czeka Bogdankę? I komu udało się sfotografować górników z Sośnicy tak, że wygrał ważny konkurs? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 27 listopada.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy wyników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

„Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał 2026 r. wskazują na pierwsze wymierne efekty wdrażania programu naprawczego. W porównaniu z drugim kwartałem przychody wzrosły o 13,5 proc., EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) była ponadtrzykrotnie wyższa, a strata netto zmniejszyła się o jedną trzecią. Poprawie wyników finansowych towarzyszyły wzrost produkcji węgla i koksu oraz obniżenie jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla. Pomimo widocznych oznak poprawy sytuacja Grupy pozostaje bardzo wymagająca. Utrwalenie pozytywnych tendencji i osiągnięcie trwałej stabilizacji finansowej będą zależały zarówno od konsekwentnej realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji, jak i od sytuacji rynkowej, w szczególności poziomu cen węgla koksowego i koksu oraz warunków funkcjonowania europejskiego przemysłu stalowego” – pisze red. Monika Krężel w tekście „JSW z mniejszą stratą. Widać efekty wprowadzenia programu naprawczego”.

Za nami już pierwsze barbórki. W Gliwicach odbyło się V Ogólnopolskie Barbórkowe Spotkanie Gwarków, obchody barbórkowe na Politechnice Śląskiej od pięciu lat gromadzą setki uczestników.

„Tegoroczne świętowanie obejmowało szereg wydarzeń wpisujących się zarówno w doroczną tradycję barbórkową, jak i w misję budowania współpracy między nauką, przemysłem, samorządem i administracją publiczną. 19 listopada, debatowano o przyszłości polskiego przemysłu wydobywczego, w piątkowe popołudnie natomiast w auli Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej w Gliwicach odbyła się uroczysta akademia. W swoich wystąpieniach kolejni mówcy podkreślali rolę przemysłu surowcowego w gospodarce, wskazując na potrzebę ciągłego kształcenia kadr w dziedzinie eksploatacji kopalin” – pisze red. Kajetan Berezowski w relacji „Górnicy z całej Polski świętowali w gliwickiej Arenie”.

Przyszłość Bogdanki w jaśniejszych kolorach

Zarząd LW Bogdanka, Enea i związki zawodowe podpisały deklarację dotyczącą stabilizacji kopalni. Dokument przewiduje m.in. ustalenie cen węgla na 2027 rok, negocjacje podwyżek oraz rozpoczęcie przygotowań do budowy nowego szybu.

Byliśmy na miejscu podczas tego wydarzenia i obserwowaliśmy z bliska, jak przebiegają rozmowy.

„Zarządy Bogdanki i Enei oświadczyły, że uzgodnione warunki cenowe mają zapewnić spółce stabilne funkcjonowanie oraz realizację inwestycji zabezpieczających wydobycie węgla w perspektywie lat 2027-2029. Zarząd kopalni rozpocznie analizy dotyczące nowego szybu, obejmujące jego lokalizację, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania oraz pozostałe uwarunkowania. To jedna z centralnych kwestii deklaracji, ponieważ inwestycja została określona przez ministra Balczuna jako strategiczna zarówno dla Bogdanki, jak i całej grupy Enea” - podkreśla red. Maciej Poloczek w tekście „To duży krok, jeśli chodzi o przyszłość Bogdanki”.

W tym numerze TG zapraszamy także do przeczytania tekstów o wynikach spółek górniczych po trzech kwartałach 2026 r.

Poza tym mamy także świetny fotoreportaż przedstawiający górników kopalni Sośnica. Zdjęcia, które wykonał Daniel Dmitriew zwyciężyły w konkursie „Obiektywnie Śląskie” w kategorii fotoreportaż.

- Zjechałem pod ziemię, ale tam było za ciemno, więc robiłem zdjęcia przy szoli, na powierzchni. Górnicy byli zmęczeni po szychcie, chciałem pokazać, jak wiele trudu ich to kosztuje – mówi autor zdjęć.

W najnowszym wydaniu naszej gazety tradycyjnie publikujemy również felieton Jacka Korskiego, polecamy też materiał o połączeniu Polskiej Grupy Węglowej ze spółką Węglokoks Kraj.

Zachęcamy także do przeczytania wywiadu ze Zbigniewem Gachem, prezesem spółki Haldex S.A.

- Jesteśmy nieodzownym ogniwem obiegu zamkniętego, ponieważ odbieramy odpad górniczy i przetwarzając go, uzyskujemy produkt w postaci węgla i kruszywa, które możemy w sposób bezpośredni dedykować odbiorcy. Wiadomo, że węgiel to energetyka i odbiorcy indywidualni, natomiast kruszywo w odpowiednim sortymencie jest przeznaczone dla przemysłu cementowego, drogownictwa oraz budownictwa – mówi Zbigniew Gach w wywiadzie „Wyróżnia nas kilka istotnych rzeczy”, który przeprowadził red. Robert Passia.

W TG mamy także opis jednego z wydań gazety z listopada 1996 r. oraz obszerny materiał o polityce surowcowej państwa.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.