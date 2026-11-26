Niepokojące informacje płyną z kopalni Silesia. Bumech poinformował o wystąpieniu siły wyższej i czasowym wstrzymaniu eksploatacji. Oto szczegóły.

Niepokojące informacje płyną z kopalni Silesia. Bumech poinformował o wystąpieniu siły wyższej i czasowym wstrzymaniu eksploatacji. Oto szczegóły.

Zarząd Bumech S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada otrzymał od Dyrektora Kopalni Oddziału KWK Silesia pismo informujące o wystąpieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej, będącego następstwem nagłego i niemożliwego do przewidzenia pogorszenia warunków górniczo - geologicznych w rejonie eksploatowanej ściany nr 164. - czytamy w komunikacie.

Spółka dodaje, że przeprowadzona kontrola ujawniła zaburzenia geologiczne uniemożliwiające prowadzenie eksploatacji wyrobiska. Wobec powyższego, kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego, czasowo wstrzymano eksploatację ściany 164 i niezwłocznie przystąpiono do prac z zakresu profilaktyki górotworu.