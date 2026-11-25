Zarząd KGHM Polska Miedź wyraził zgodę na zawarcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwóch umów finansowania na kwotę 1,7 mld zł - poinformowała w środę miedziowa spółka.

Spółka działa już ponad 60 lat, a obecne zasoby pozwalają na dalszą pracę przez następnych kilkadziesiąt lat

Zarząd KGHM Polska Miedź wyraził zgodę na zawarcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwóch umów finansowania na kwotę 1,7 mld zł - poinformowała w środę miedziowa spółka.

Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na budowę nowego szybu górniczego, umożliwiającego dostęp do głębiej położonych złóż. Jak przekazano w komunikacie giełdowym, jedna z umów zakłada finansowanie EBI w kwocie 750 mln zł oraz finansowanie w ramach programu InvestEU w kwocie 950 mln zł.

"Środki pozyskane na podstawie wskazanych Umów zostaną przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego obejmującego budowę nowego szybu górniczego, umożliwiającego dostęp do głębiej położonych złóż i zapewnienie długoterminowej ciągłości produkcji miedzi, zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie miedzi katodowej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii elektrorafinacji oraz instalację energooszczędnych systemów transportu przenośnikowego w istniejących zakładach Spółki" - wyjaśniono.

Poinformowano, że podpisanie obu umów planowane jest już w środę. Okres finansowania dla obu umów wyniesie do 12 lat, natomiast okres dostępności środków będzie wynosił 24 miesiące od daty zawarcia umów.

Finansowanie będzie mogło być uruchamiane w maksymalnie trzech transzach w ramach każdej umowy, przy czym wartość pojedynczej transzy nie będzie niższa niż 300 mln zł. Dla każdej transzy spółka będzie miała możliwość wyboru waluty uruchomienia (złoty lub dolar lub euro) oraz rodzaju oprocentowania (stałe lub zmienne).

Umowy przewidują również możliwość rewizji lub konwersji oprocentowania dla wybranych transz w trakcie okresu finansowania. Pozostałe warunki umów są zgodne ze standardowymi warunkami stosowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny dla finansowania tego typu projektów.

Dwie ważne inwestycje

Rzecznik spółki Artur Newecki poinformował, że z pozyskanych pieniędzy mają być finansowane m.in. dwie inwestycje, które w październiku br. Komisja Europejska zaliczyła do projektów strategicznych w UE. Chodzi o budowę, udostępnienie i eksploatację złoża Retków-Grodziszcze oraz o transformację Huty Miedzi Legnica. Inwestycja związana z udostępnieniem i eksploatacją złoża Retków-Grodziszcze obejmuje budowę szybu "Retków" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

To jeden z trzech szybów górniczych, których budowę rozpoczęto w 2025 r. W perspektywie do 2055 roku przedsięwzięcie ma umożliwić wydobycie ponad 100 mln ton rudy polimetalicznej, zawierającej blisko 1,5 mln ton miedzi oraz ponad 5 tys. ton srebra.

Z kolei projekt Zintegrowanej Huty Recyklingowej Legnica obejmuje zaprojektowanie i uruchomienie instalacji do przetopu złomów zawierających od 15 do 60 proc. miedzi, a także metale towarzyszące, w tym nikiel.

Zakładana roczna produkcja huty po zakończeniu inwestycji wyniesie około 135 tys. ton miedzi elektrolitycznej oraz 250 ton niklu. Projekt wspiera realizację jednego z głównych celów CRMA, jakim jest rozwój unijnych zdolności recyklingowych. Mają one pokrywać co najmniej 25 proc. rocznego zużycia surowców strategicznych.

Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze - kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali - zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.