Wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej za III kw. 2026 r. pokazują, że wdrażany program naprawczy przynosi pierwsze pozytywne efekty - powiedział w środę p.o. prezesa spółki Tomasz Gawlik. W jego ocenie jest to jednak nadal początek trudnego procesu, w którym przed JSW dalej stoją ogromne wyzwania.

Wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej za III kw. 2026 r. pokazują, że wdrażany program naprawczy przynosi pierwsze pozytywne efekty - powiedział w środę p.o. prezesa spółki Tomasz Gawlik. W jego ocenie jest to jednak nadal początek trudnego procesu, w którym przed JSW dalej stoją ogromne wyzwania.

Zgodnie z opublikowanymi we wtorek wynikami JSW za III kw. br. miała ona w ni, 286 mln zł straty, podczas gdy w II kw. 427,5 mln zł, a w I kw. 615,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły w III kw. wobec poprzedniego o 13,5 proc. (do 2,55 mld zł). EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniosła 185,5 mln zł, wobec 51,8 mln zł II kw. br.

Podstawą działań restrukturyzacyjnych jest współpraca z interesariuszami

Podczas środowej konferencji wynikowej Gawlik akcentował, że podstawą działań restrukturyzacyjnych jest współpraca z interesariuszami, w tym Skarbem Państwa, dająca warunki do dalszej stabilizacji działalności.

Wśród efektów wymienił 1,9 mld pożyczek z ARP, 1,2 mld zł ograniczeń płacowych na podstawie porozumienia ze stroną społeczną, 1,3 mld zł przedpłat od kontrahentów i 1,2 mld zł rozłożonych na raty składek ZUS.

P.o. prezesa zwrócił też uwagę na poprawę wyników operacyjnych za dziewięć miesięcy 2026 r. wobec tego samego okresu rok wcześniej: produkcja węgla wyniosła 9,8 mln ton wobec 9,5 mln ton, jednostkowy koszt wydobycia spadł z 755 zł za tonę do 587 zł za tonę, a CAPEX grupy został ograniczony z 2,59 mld zł do 1,91 mld zł. Kwartał do kwartału produkcja węgla wzrosła o 2,7 proc., z 3,226 tys. ton to 3,312 tys. ton, a produkcja koksu o 10,6 proc., z 672 tys. ton do 743,5 tys. ton. W tym okresie średnia cena węgla koksowego spadła o 1,6 proc., z 767,40 zł za tonę do 754,83 zł za tonę, a koksu wzrosła o 8,6 proc., z 993,58 zł za tonę do 1078,93 zł za tonę.

Wskaźnik jednostkowego kosztu wydobycia (MCC - Mining Cash Cost) spadł kwartał do kwartału o 7,3 proc., z 587,27 zł za tonę do 544,26 zł za tonę. Gawlik wskazał, że wskaźniki za III kw. pokazują pozytywny trend, przy czym nie jest to punkt docelowy. Zastrzegł, że wpływ na realizację programu naprawczego mają czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a bezpośrednio tylko na wewnętrzne spółka ma wpływ.

- Na tym dzisiaj się skupiamy i będziemy się skupiać w kolejnych miesiącach - zadeklarował. - O ile kwestie wskaźników są po pozytywnej stronie, o tyle dalej notujemy stratę na naszej działalności. Dlatego też pomimo ogromnego wysiłku, jaki był włożony w ostatnich miesiącach, w kolejnych miesiącach czeka nas praca, ogromna praca i determinacja w podążaniu w kierunkach, które zostały wyznaczone w trzecim kwartale - dodał p.o. prezesa.

Wymienił tu dalsze prace nad optymalizacją CAPEX i OPEX, a także ustabilizowanie i w perspektywie zwiększenie wolumenu produkcji węgla, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji węgla koksowego hard, który uzyskuje najlepsze ceny na rynku.

- Widzimy pierwsze pozytywne efekty naszych działań, które są wsparte sytuacją w naszym otoczeniu rynkowym, ale pozostajemy realistami. Bardzo twardo chodzimy po ziemi i rozumiemy, że te pierwsze efekty są jedynie jakby wejściem w ten bardzo trudny proces i przed nami dalej stoją ogromne wyzwania - zaakcentował szef JSW.

Zapewnił o pełnej determinacji i motywacji w zmierzaniu w dotychczasowym kierunku, przy wykorzystywaniu wszystkich szans rynku. Zastrzegł, że podstawowym celem spółki jest ustabilizowanie sytuacji płynnościowej w krótkim czasie, a w długim - stworzenie fundamentów do funkcjonowania niezależnie od sytuacji rynkowej i zapewnienie stabilnych miejsc pracy pracownikom.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto.