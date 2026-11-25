Miliard euro na zamknięcie ostatniej kopalni węgla. KE dała zielone światło
Komisja Europejska zatwierdziła słoweński mechanizm pomocy publicznej w wysokości miliarda euro na zamknięcie ostatniej kopalni węgla w tym kraju.
fot: Premogovnik Velenje
Kopalnia Premogovnik Velenje w Słowenii.
fot: Premogovnik Velenje
Komisja Europejska zatwierdziła słoweński mechanizm pomocy publicznej w wysokości miliarda euro na zamknięcie ostatniej kopalni węgla w tym kraju.
Program słoweńskiego rządu na pokrycie kosztów nadzwyczajnych wynikających ze stopniowego zamykania ostatniej kopalni węgla w Słowenii uzyskał oficjalną akceptację Unii Europejskiej – poinformował portal Balkan Green Energy News. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, KE dała zielone światło dla programu o wartości 1 miliarda euro.
Środki mają pokryć koszty socjalne dla pracowników, którzy stracili lub stracą pracę z powodu zamknięcia kopalni, a także koszty związane z pracami zabezpieczającymi i rekultywacyjnymi.
Chodzi głównie o prowadzenie podziemnych prac zabezpieczających, naprawę szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu przez górnictwo oraz rekultywację gruntów – czytamy w portalu Balkan Green Energy News.
Pomoc pomoże Słowenii wycofać węgiel do 2033 roku, zgodnie z wiążącym zobowiązaniem wynikającym z prawa krajowego. Beneficjentem pakietu wsparcia kosztów nadzwyczajnych jest państwowy Premogovnik Velenje, wraz z trzema spółkami zależnymi: HTZ Velenje IP, Sipoteh i PLP.