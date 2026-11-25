Komisja Europejska zatwierdziła słoweński mechanizm pomocy publicznej w wysokości miliarda euro na zamknięcie ostatniej kopalni węgla w tym kraju.

Komisja Europejska zatwierdziła słoweński mechanizm pomocy publicznej w wysokości miliarda euro na zamknięcie ostatniej kopalni węgla w tym kraju.

Program słoweńskiego rządu na pokrycie kosztów nadzwyczajnych wynikających ze stopniowego zamykania ostatniej kopalni węgla w Słowenii uzyskał oficjalną akceptację Unii Europejskiej – poinformował portal Balkan Green Energy News. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, KE dała zielone światło dla programu o wartości 1 miliarda euro.

Środki mają pokryć koszty socjalne dla pracowników, którzy stracili lub stracą pracę z powodu zamknięcia kopalni, a także koszty związane z pracami zabezpieczającymi i rekultywacyjnymi.

Chodzi głównie o prowadzenie podziemnych prac zabezpieczających, naprawę szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu przez górnictwo oraz rekultywację gruntów – czytamy w portalu Balkan Green Energy News.

Pomoc pomoże Słowenii wycofać węgiel do 2033 roku, zgodnie z wiążącym zobowiązaniem wynikającym z prawa krajowego. Beneficjentem pakietu wsparcia kosztów nadzwyczajnych jest państwowy Premogovnik Velenje, wraz z trzema spółkami zależnymi: HTZ Velenje IP, Sipoteh i PLP.