Fiasko rozmów o podwyżkach w PGG. Powołano sztab protestacyjno-strajkowy
Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej powołały w środę (25.11) sztab protestacyjno-strajkowy. To efekt fiaska rozmów dotyczących podwyżek w spółce od przyszłego roku.
Polska Grupa Górnicza
Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej powołały w środę (25.11) sztab protestacyjno-strajkowy. To efekt fiaska rozmów dotyczących podwyżek w spółce od przyszłego roku.
Przypomnijmy, związki zawodowe działające w PGG 18 listopada br. wysłały do zarządu spółki pismo, w którym domagały się
- wyrównania poziomu wynagrodzeń w roku 2026 pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi PGG,
- wzrostu wskaźnika wynagrodzeń o 15% w nadchodzącym 2027 roku.
Rozmowy pomiędzy stroną społeczną a zarządem PGG w tej sprawie, które odbyły się w środę (25.11), nie przyniosły jednak porozumienia.
- Fiasko dzisiejszych rozmów skutkuje tym, że spisaliśmy protokół rozbieżności i powołaliśmy sztab protestacyjno-strajkowy w PGG. Od jutra struktury protestacyjno-strajkowe zaczną powstawać w poszczególnych kopalniach, a związki wystąpią do dyrekcji zakładów o przygotowanie list pracowników pod kątem ewentualnego referendum strajkowego - komentuje Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”.
Pod dokumentem, oprócz Bogusława Hutka, podpisali się także m.in. Sebastian Czogała ze Związku Zawodowego Górników w Polsce, Krzysztof Stanisławski z MZZ „Kadra” Górnictwo oraz Rafał Jedwabny z WZZ „Sierpień 80”.
Kolejne rozmowy, już z udziałem mediatora, zaplanowano na 2 grudnia, na godzinę 10.00.