Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej powołały w środę (25.11) sztab protestacyjno-strajkowy. To efekt fiaska rozmów dotyczących podwyżek w spółce od przyszłego roku.

Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej powołały w środę (25.11) sztab protestacyjno-strajkowy. To efekt fiaska rozmów dotyczących podwyżek w spółce od przyszłego roku.

Przypomnijmy, związki zawodowe działające w PGG 18 listopada br. wysłały do zarządu spółki pismo, w którym domagały się

wyrównania poziomu wynagrodzeń w roku 2026 pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi PGG,

wzrostu wskaźnika wynagrodzeń o 15% w nadchodzącym 2027 roku.

Rozmowy pomiędzy stroną społeczną a zarządem PGG w tej sprawie, które odbyły się w środę (25.11), nie przyniosły jednak porozumienia.

- Fiasko dzisiejszych rozmów skutkuje tym, że spisaliśmy protokół rozbieżności i powołaliśmy sztab protestacyjno-strajkowy w PGG. Od jutra struktury protestacyjno-strajkowe zaczną powstawać w poszczególnych kopalniach, a związki wystąpią do dyrekcji zakładów o przygotowanie list pracowników pod kątem ewentualnego referendum strajkowego - komentuje Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”.

Pod dokumentem, oprócz Bogusława Hutka, podpisali się także m.in. Sebastian Czogała ze Związku Zawodowego Górników w Polsce, Krzysztof Stanisławski z MZZ „Kadra” Górnictwo oraz Rafał Jedwabny z WZZ „Sierpień 80”.

Kolejne rozmowy, już z udziałem mediatora, zaplanowano na 2 grudnia, na godzinę 10.00.