P.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Gawlik zadeklarował w środę, że aby ustabilizować funkcjonowanie spółki, potrzebne jest podejmowanie inicjatyw i osiąganie celów, które nie miały miejsca w jej historii.

P.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Gawlik zadeklarował w środę, że aby ustabilizować funkcjonowanie spółki, potrzebne jest podejmowanie inicjatyw i osiąganie celów, które nie miały miejsca w jej historii.

JSW zamierza m.in. nadal obniżać jednostkowy koszt wydobycia węgla, który w III kw. br. osiągnął 544 zł za tonę. Zgodnie z opublikowanymi we wtorek wynikami JSW za III kw. br. miała ona w nim 286 mln zł straty, podczas gdy w II kw. 427,5 mln zł, a w I kw. 615,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły w III kw. wobec poprzedniego o 13,5 proc. (do 2,55 mld zł). EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniosła 185,5 mln zł, wobec 51,8 mln zł II kw. br.

Podczas środowej konferencji wynikowej Gawlik odniósł się do pytania o średnioterminowy plan osiągnięcia 14 mln ton wydobycia w 2029 r., przy założeniu redukcji zatrudnienia do ok. 16 tys. pracowników.

880 ton na pracownika

Przekładałoby to się na produktywność ok. 880 ton na pracownika, podczas gdy najwyższą wartość ten wskaźnik miał dotąd w JSW w 2016 r.: 730 ton, a średnia z lat 2008-25 wynosiła 630 ton.

- Mówienie o tym, że są zdefiniowane wskaźniki albo inicjatywy, które nigdy nie miały miejsca w historii naszej spółki... Nigdy w historii naszej spółki nie było sytuacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Stąd też naszym zadaniem i celem jest podejmowanie inicjatyw, które być może nigdy nie miały miejsca w tej historii, ale one są niezbędne po to, żebyśmy ustabilizowali funkcjonowanie naszej firmy - stwierdził p.o. prezesa.

Odnosząc się do szczegółów wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus zaznaczył, że założenia do programu naprawczego nie opierają się w prosty sposób na redukcji zatrudnienia i utrzymaniu wydobycia. Wyjaśniał, że program obejmuje szereg działań mających na celu poprawę ogólnego stanu funkcjonowania kopalń.

- Zacytowane wskaźniki w ramach całej JSW historycznie nie funkcjonowały na tak wysokim poziomie, natomiast w ramach poszczególnych kopalń jak najbardziej. Także my te rozwiązania znamy. Jednym z takich elementów są modele prowadzenia poszczególnych kopalń czy ruchów. I tak w ramach Budryka z czterościanowej kopalni robimy model trzyścianowy czy na Knurów-Szczygłowice schodzimy z trzech ścian do dwóch - wskazał.

Jak zaznaczył, maksymalna koncentracja wydobycia przekłada się na mniejszą liczbę frontów eksploatacyjnych do obłożenia, a to na zaangażowanie mniejszej liczby ludzi i ilości infrastruktury. Spadają wówczas potrzeby robót przygotowawczych, drążenia chodników, zapewnienia infrastruktury transportu czy utrzymania wyrobisk sąsiednich. Wiceprezes ds. operacyjnych dodał, że program naprawczy silnie koncentruje się na mitygacji trudności przy eksploatacji ścian w trudnych warunkach górniczo-geologicznych.

Elementy dotychczas niestosowane w spółce

- Wykorzystując elementy dotychczas niestosowane w spółce, przewidujemy pewne trudności na frontach, podejmując działania prewencyjne, zmniejszające trudności (...). Czyli mitygujemy ryzyko spowolnienia frontów eksploatacyjnych, zatrudnienia dodatkowych ludzi czy wydatkowania kolejnych środków - uściślił.

Dodał, że odejścia z wykorzystaniem instrumentów z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa dotyczą wszystkich pracowników, nie tylko produkcyjnych, też administracji.

- Podsumowując, plan naprawczy to jest kilkadziesiąt pozycji, które realizujemy, aby dowieźć wskaźniki, które zostały w ramach planu naprawczego pokazane - zaznaczył Rozmus.

W innym miejscu konferencji p.o. prezesa odniósł się do pytania o realizację harmonogramu odejść pracowników w JSW, zakładającego w tym roku spadek zatrudnienia o 4248 osób od wartości 20135 osób na koniec marca br., gdy w spółce ruszały ustawowe instrumenty wsparcia (na koniec 2025 r. JSW zatrudniała 20488 osób).

Gawlik przekazał, że na 30 czerwca na podstawie instrumentów ustawowych odeszło 600 pracowników, a na 30 września było to już 2837 pracowników i przypomniał, że program naprawczy obejmuje nie tylko JSW, ale wszystkie spółki jej grupy.

- Harmonogram odejść jest ściśle skorelowany z kwestią utrzymania poziomu wydobycia, bo jest to dla nas priorytet, przekładający się bezpośrednio na kwestię przychodową i co jeszcze istotniejsze, mając na uwadze warunki, w jakich pracują nasi górnicy, bezwzględnie bierzemy pod uwagę kwestie zachowania zasad bezpieczeństwa - stwierdził.

Konieczność dalszego zwiększania efektywności

Na konieczność dalszego zwiększania efektywności w JSW p.o. prezesa spółki zwracał uwagę w środę parokrotnie, m.in. przytaczając spadek jednostkowego kosztu wydobycia (MCC - Mining Cash Cost) za dziewięć miesięcy 2026 r. wobec tego samego okresu rok wcześniej z 755 zł do 587 zł za tonę i kwartał do kwartału z 587,27 zł za tonę w II kw. br. do 544,26 zł w III kw. br.

- Obniżyliśmy w bardzo istotny sposób jednostkowy koszt produkcji węgla do 544 zł: to dalej jest to jednak za mało, co pokazuje skalę trudności, z jaką musimy się mierzyć. Oczywiście my się z nią zmierzymy z pełną determinacją, bezwzględnie dalej będziemy podążać ścieżką dyscypliny kosztowej - zadeklarował Tomasz Gawlik.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto.