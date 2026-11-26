– W Sosnowcu przemysł górniczy to już historia, ale wśród mieszkańców naszego miasta wciąż nie brakuje czynnych i byłych górników, a także członków ich rodzin. Z okazji nadchodzącej Barbórki składam w imieniu władz miasta najlepsze życzenia pomyślności, zdrowia i szczęścia. Sosnowiec nie zapomina o swoich górniczych tradycjach i wy też nie zapominajcie o barbórkowych obchodach w kręgach rodziny i znajomych – mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.