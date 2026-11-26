Nie mamy już żadnej kopalni, ale nie zapominamy o górniczych tradycjach
Mimo że w Sosnowcu nie ma już czynnej kopalni, to w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego tradycyjnie nie zabraknie uroczystości związanych z Barbórką. Mieszka tutaj wiele górniczych rodzin.
fot: UM sosnowiec
Lampa Górnicza upamiętniająca pracowników KWK Niwka Modrzejów
fot: UM sosnowiec
Mimo że w Sosnowcu nie ma już czynnej kopalni, to w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego tradycyjnie nie zabraknie uroczystości związanych z Barbórką. Mieszka tutaj wiele górniczych rodzin.
– W Sosnowcu przemysł górniczy to już historia, ale wśród mieszkańców naszego miasta wciąż nie brakuje czynnych i byłych górników, a także członków ich rodzin. Z okazji nadchodzącej Barbórki składam w imieniu władz miasta najlepsze życzenia pomyślności, zdrowia i szczęścia. Sosnowiec nie zapomina o swoich górniczych tradycjach i wy też nie zapominajcie o barbórkowych obchodach w kręgach rodziny i znajomych – mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Obchody w mieście zaplanowano na 4 grudnia.
Jak będą wyglądać uroczystości barbórkowe?
Pobudka Górnicza w wykonaniu Sosnowieckiej Orkiestry Dętej
7:30 Milowice
8:30 Juliusz
9:30 Kazimierz Górniczy
10:00 Tablica przy ul. Wojska Polskiego 6 (budynek Wyższej Szkoły Medycznej) – składanie kwiatów
10:15 Lampa Górnicza upamiętniająca pracowników KWK Niwka Modrzejów, ul. Wojska Polskiego – składanie kwiatów
10:30 Barbórka w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wojska Polskiego 84
11:00 Msza barbórkowa, kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Reja 9
13:00 Teren po KWK Sosnowiec, ul. Narutowicza 37 – składanie kwiatów
15:30 Gala rozdania nagród w konkursie plastycznym „Górnicza praca, POK Kazimierz, ul. Główna 19
18:00 Msza barbórkowa, kościół p.w. Św. Barbary, ul. Wawel 19.