Akcja ratunkowa w górzystym rejonie Pongkor na Jawie Zachodniej w Indonezji wciąż trwa. Po ulewnych deszczach woda wdarła się do nielegalnego wyrobiska, w którym pracowali górnicy. Bilans jest dramatyczny: dziewięć osób nie żyje, a 17 nadal pozostaje pod ziemią. Historię opisuje portal mining.com.

Akcja ratunkowa w górzystym rejonie Pongkor na Jawie Zachodniej w Indonezji wciąż trwa. Po ulewnych deszczach woda wdarła się do nielegalnego wyrobiska, w którym pracowali górnicy. Bilans jest dramatyczny: dziewięć osób nie żyje, a 17 nadal pozostaje pod ziemią. Historię opisuje portal mining.com.

Do zalania doszło w poniedziałek. Od tego czasu ratownicy próbują dotrzeć do poszkodowanych, którzy znajdują się na dnie szybu o głębokości około 100 metrów. Rejon Pongkor w Bogor leży ok. 60 km na południe od Dżakarty.

Największą przeszkodą jest teraz sama woda. Służby wypompowują ją z szybu, by móc bezpiecznie zejść głębiej. Pracę utrudniają też wąskie dojście, brak dobrego oświetlenia i trudny, górski teren.

Szefowa Biura Poszukiwawczo-Ratowniczego w Dżakarcie, Desiana Kartika Bahari, w rozmowie z portalem Detik podkreśliła, że to właśnie te warunki decydują o wyborze strategii działań – priorytetem jest bezpieczeństwo samych ratowników.

Kopalnia, której „nie było”

Państwowy koncern górniczy Antam, który prowadzi w Pongkor legalną eksploatację złota, odciął się od zdarzenia. Spółka przekazała, że zalany szyb znajdował się w miejscu nieautoryzowanym i nie miał nic wspólnego z jej działalnością.

To właśnie nielegalny charakter wyrobiska utrudnił reakcję służb. Jak wyjaśnił Muhammad Adam Hamdani z agencji ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych w Bogor, nikt wcześniej nie zgłosił funkcjonowania kopalni – właśnie dlatego, że działała bez zezwolenia.

Tragedia wydarzyła się zaledwie tydzień po tym, jak władze zamknęły około 30 innych nielegalnych kopalń złota w innej części Bogor. Pokazuje to skalę zjawiska: w bogatych w surowce, ale trudno dostępnych regionach Indonezji nieformalne wydobycie jest dla tysięcy ludzi jedynym – choć niezwykle ryzykownym – źródłem utrzymania.

Ryzyko wpisane w ten rodzaj pracy

Dla pracowników takich kopalń zagrożenie nie kończy się na zalaniu czy zawaleniu tunelu. To codzienność: osuwiska, niestabilne chodniki, brak obudowy i zabezpieczeń.

Do tego dochodzi chemia. Przy przerobie rudy złota często stosuje się rtęć i cyjanek – substancje silnie toksyczne. Górnicy pracują przy nich zwykle bez odpowiedniej ochrony, często w ogóle bez podstawowego sprzętu ochronnego.

W Pongkor na razie nie wiadomo, kiedy uda się całkowicie osuszyć szyb i dotrzeć do wszystkich uwięzionych. Służby zapowiadają kontynuowanie działań, mimo że z każdą godziną szanse maleją.

Źródło: na podstawie mining.com, „Nine dead, 17 trapped after flood at illegal gold mine in Indonesia”, 25 listopada 2026 r., z wykorzystaniem materiałów Reuters