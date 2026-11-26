Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodniły dalsze wspólne działania. Planują m.in. wspólne kontrole w 2027 roku. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy (WUG), spotkanie przedstawicieli obu instytucji odbyło się 24 listopada 2026 r. w siedzibie rzeszowskiego WIOŚ.

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodniły dalsze wspólne działania. Planują m.in. wspólne kontrole w 2027 roku. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy (WUG), spotkanie przedstawicieli obu instytucji odbyło się 24 listopada 2026 r. w siedzibie rzeszowskiego WIOŚ.

Wymiana doświadczeń z kontroli

Jak podaje WUG głównym celem rozmów była wymiana doświadczeń w kontrolowaniu, jak przedsiębiorcy prowadzący działalność górniczą przestrzegają przepisów o ochronie środowiska. Szczególną uwagę poświęcono nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Dotyczyły one trzech obszarów:

likwidacji zakładów górniczych,

rekultywacji wyrobisk przez wypełnianie ich odpadami i produktami,

nielegalnego składowania odpadów w miejscach po niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin.

Tunel na S19 i zagospodarowanie urobku

Uczestnicy omówili też bieżącą działalność nadzorczą i kontrolną. Przedstawiono ponadto aktualny stan prac przy drążeniu tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19. W tym kontekście rozmawiano o wykorzystaniu urobku z drążenia tunelu do rekultywacji wyrobisk górniczych oraz terenów niekorzystnie przekształconych, jak podaje WUG.

Walka z wydobyciem bez koncesji

Przedstawiciele obu urzędów przeanalizowali zagadnienia związane z wydobywaniem kopalin bez wymaganej koncesji. Określili również możliwości wspólnego przeciwdziałania temu procederowi.

Ustalono zasady wzajemnego informowania o nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli, jeśli ich zbadanie należy do kompetencji drugiego organu. Potwierdzono też dalszą wymianę danych o czynnych i likwidowanych zakładach górniczych w województwie podkarpackim.

Plany na 2027 rok

Podsumowaniem spotkania było wyznaczenie kierunków dalszej współpracy, w tym zaplanowanie wspólnych działań kontrolnych w 2027 roku. WUG podkreśla, że spotkanie zorganizowano w ramach realizacji porozumienia zawartego między prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.