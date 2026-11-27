29 listopada 1982 roku, około godziny 2.00 w nocy, w kopalni Dymitrow w Bytomiu doszło do wybuchu metanu i gazów pożarowych. Zginęło na miejscu 18 ratowników górniczych, a 14 odniosło obrażenia. Do 2004 roku była to największa katastrofa w polskim górnictwie pod względem liczby ofiar wśród ratowników poszkodowanych jednocześnie.

29 listopada 1982 roku, około godziny 2.00 w nocy, w kopalni Dymitrow w Bytomiu doszło do wybuchu metanu i gazów pożarowych. Zginęło na miejscu 18 ratowników górniczych, a 14 odniosło obrażenia. Do 2004 roku była to największa katastrofa w polskim górnictwie pod względem liczby ofiar wśród ratowników poszkodowanych jednocześnie.

Tragedia nie zaczęła się wybuchem. Zaczęła się znacznie wcześniej – od warunków, które w tym rejonie kopalni nakładały się na siebie wyjątkowo niekorzystnie.

Na poziomie 774 m kopalnia eksploatowała pokłady 507 i 510, udostępnione przekopem objazdowym. Wybierkę prowadzono systemem ścianowym z podsadzką hydrauliczną. Pokład 507 zaliczony był do III kategorii metanowości, pokład 510 – do II kategorii. Oba charakteryzowały się wysoką skłonnością węgla do samozapalenia, a sam rejon wykazywał skłonność do tąpań III stopnia.

Tylko w 1982 roku odnotowano tam sześć tąpań. 3 września wstrząs miał energię 3 x 10⁷ J, a ostatnie przed katastrofą – 3 listopada – 1 x 10⁷ J. Tąpnięcia silnie rozkruszyły węgiel w pokładach, co potęgowało możliwość powstawania pożarów endogenicznych. W wyrobiskach chodnikowych powstały też liczne przewężenia przekroju, utrudniające przepływ powietrza i sprzyjające jego przenikaniu do szczelin pokładowych.

Pożar, którego nie dało się ugasić

Pożar endogeniczny ujawnił się 28 listopada około godziny 15.00 w pochylni w pokładzie 510. Spowodował tak silne zadymienie wyrobisk, że nie można było podjąć jego aktywnej likwidacji.

Ratownicy rozpoczęli więc izolację rejonu tamami. Przymknięto również tamę bezpieczeństwa w przekopie objazdowym w pobliżu przekopu pod miastem. Tamowanie ograniczyło dopływ powietrza w rejon pożaru z około 500 m³/min do około 100 m³/min. Jednocześnie jednak zintensyfikowało przenikanie powietrza przez caliznę węglową. Ogień rozwijał się dalej, a przy tym wypłukiwał metan do czynnej przestrzeni wyrobisk.

W przekopie objazdowym stwierdzono powstanie wstecznego prądu powietrza, który pod stropem wynosił dymy – o niewielkim stężeniu – ze strefy ognia do powietrza świeżego dopływającego do wyrobisk odprowadzających je do szybu wentylacyjnego. Rosła temperatura dymów. Pojawiła się obawa powstania wtórnych ognisk pożarowych na skrzyżowaniach wyrobisk, gdzie dopływało świeże powietrze. Rejon objęty tamowaniem izolacyjnym trzeba było rozszerzyć.

Baza, która miała być bezpieczna

Główna baza ratownicza, z której prowadzono akcję likwidacji pożaru, została zorganizowana w przekopie pod miastem Bytom, w niewielkiej odległości od przekopu objazdowego.

29 listopada około godziny 2.00 w rejonie pożaru nastąpił wybuch gazów. Rozwinął się głównie w kierunku przekopu objazdowego i przekopu głównego, obejmując właśnie bazę ratowniczą.

Paradoks tragedii polegał na tym, że ratownicy pracujący najbliżej strefy ognia ucierpieli najmniej. Pięciu ratowników wykonujących wlotową tamę izolacyjną doznało jedynie niewielkich obrażeń ciała w wyniku fali podmuchu.

Zupełnie inaczej było w znacznie oddalonej bazie głównej. W momencie katastrofy przebywało tam 27 ratowników. 18 z nich zginęło na miejscu w wyniku działania płomienia i fali podmuchu, 9 doznało ciężkich urazów ciała – zarówno mechanicznych, jak i poparzeń.

Tak wielką liczbę ofiar spowodował zbieg okoliczności. W bazie znaleźli się jednocześnie ratownicy pogotowia z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, którzy dopiero przybyli do pracy, oraz część z poprzedniej zmiany, która pracę już zakończyła. Wśród poparzonych był również naczelny inżynier kopalni nadzorujący przebieg robót likwidacyjnych.

W katastrofie zginęli m.in. kierownik pogotowia z CSRG inż. Bernard Brol i lekarz Jerzy Stanik.

Co ustaliła komisja?

Komisja analizująca katastrofę stwierdziła m.in., że przyczyną wybuchu był wzrost koncentracji metanu i gazów pożarowych w sąsiedztwie zaognionych wyrobisk. Nie wykluczono, że do intensyfikacji tego wzrostu mógł przyczynić się kolejny wstrząs górotworu, jaki odnotowały stacje sejsmiczne tuż przed wybuchem, określając jego energię na 8 x 10³ J.

Ustalono też, że prąd wsteczny wypływający od zaognionych wyrobisk do przekopu objazdowego na poziomie 774 m nie mógł być przyczyną wybuchu, bowiem był silnie rozrzedzany intensywnym prądem powietrza świeżego, płynącego przekopem pod miastem Bytom.

Komisja wskazała również, że nie dość wnikliwie kontrolowano w sposób ciągły stężenia gazów w newralgicznych punktach sieci wentylacyjnej objętej skutkami pożaru.

Dużym utrudnieniem w prowadzeniu akcji były szybkie zmiany zachodzące w strefie zagrożonej, spowodowane rozwojem ognia i licznymi ciągłymi odprężeniami górotworu, jakie miały miejsce w tym rejonie kopalni.

Pamięć o zmarłych

Dziś, 44 lata po tamtej nocy, katastrofa na Dymitrowie pozostaje symbolem największego ryzyka, jakie biorą na siebie ratownicy górniczy – idą ratować innych tam, gdzie żywioł jest jeszcze nieopanowany.

Jak napisano w książce, z której pochodzi opis zdarzenia: kilka rymowanych zwrotów „niechaj służy pamięci ratowników, którzy tym razem zostali pokonani siłami żywiołu, jakie niejednokrotnie tak skutecznie potrafili ujarzmiać”.

Źródło: „Sukcesy i klęski w działaniach ratownictwa górniczego” dr inż. Bogdan Ćwięk