- Mimo postępu technicznego, wydobycie czarnego złota i innych kopalni nadal wiąże się z poważnym ryzykiem – podkreślił w swym liście do ratowników górniczych prezydent RP Karol Nawrocki.

- Mimo postępu technicznego, wydobycie czarnego złota i innych kopalni nadal wiąże się z poważnym ryzykiem – podkreślił w swym liście do ratowników górniczych prezydent RP Karol Nawrocki.

Swoją Barbórkę obchodzili w piątek, 27 listopada br. ratownicy górniczy. Uroczysta akademia odbyła się w budynku Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Wcześniej u stóp Pomnika ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych, przybyłe na uroczystość delegacje zakładów górniczych, spółek i instytucji, a także przedstawiciele służb mundurowych, złożyły wieńce i kwiaty. Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

Odczytano list przesłany przez prezydenta RP Karola Nawrockiego.

- Z okazji górniczego święta proszę przyjąć najserdeczniejszy życzenia satysfakcji i wielu sukcesów z pracy będącej w istocie niezastąpioną służbą, której owoce składają się na dobro wspólne wszystkich Polaków. Niech stale otacza Państwa szacunek i wdzięczność rodaków, a św. Barbara, patronka pracowników przemysłu zdobywczego oraz ludzi wykonujących inne niebezpieczne zawody, wyprasza Państwu opatrznościową pomoc – napisał prezydent.

Zwrócił uwagę na fakt, że każdy rozpoczynający pracę ratownik musi liczy się z niebezpieczeństwem. Przystępujący do akcji jest go pewien, bo wie, że będzie musiał się skonfrontować z potężnymi żywiołami. Aby nieść pomoc pod ziemią, na powierzchni podejmuje trud wymagającego szkolenia i nieustannego treningu. Na każde wezwanie rusza do walki o ludzkie życie i zdrowie, często w ekstremalnych warunkach.

- Mimo postępu technicznego, wydobycie czarnego złota i innych kopalni nadal wiąże się z poważnym ryzykiem – podkreślił dalej w swym liście Karol Nawrocki.

Przypomniał, że tylko w okresie od 1 stycznia do 25 sierpnia br. Wyższy Urząd Górniczy odnotował w Polsce 1032 wypadki, w tym 5 ciężkich i 8 śmiertelnych. Podkreślił profesjonalizm polskich ratowników górniczych. Przypomniał, że nieśli oni także pomoc także zagranicą uczestnicząc w akcjach ratunkowych na obszarach objętych trzęsieniami ziemi i rozsławiali dobre imię Polski podczas zawodów międzynarodowych. Nawiązał ponadto do niedawnych tragicznych wydarzeń w Krakowie.

- Niedawne tragiczne wydarzenia w Krakowie, a ściślej bohaterstwo policjantów i pomoc ofiarom zbrodni niesioną przez lekarzy i inne postronne osoby przypomniały nam o bezcennej wartości etosu solidarności. To ten sam duch, który od wieków ożywia zbrojnych i pokojowych obrońców wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego ładu w naszej Ojczyźnie. Pragnę wyrazić najwyższy szacunek i uznanie wszystkim polskim ratownikom górniczym, którzy swoją postawą dają przykład ofiarnej troski o bliźniego, rodaka, kolegę, a przez to również o dobro ich rodzin, małych ojczyzn, regionów i całej Rzeczypospolitej – podkreślił prezydent

Przywołał też słowa hymnu górniczego: „Bo choć przed nami dzienne światło kryje, Toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan. Boć synowi podziemnych, czarnych światów każdy chętnie poda swą dłoń”.

- Jeszcze raz składam Państwu uroczyste podziękowania, gratulacje i życzenia wszystkiego co najlepszego. Oby pokój, pomyślność i dostatek były zawsze Państwa udziałem. Niech żyje nam górniczy stan, niech żyją ratownicy! – zakończy swój list adresowany do ratowników górniczych Karol Nawrocki.

Przypominają się trudne chwile

Głos zabrał Marian Zmarzły, wiceminister energii. Podkreślił, że związany jest z ratownictwem górniczym w sposób szczególny. Był bowiem ratownikiem górniczym, ale też dyrektorem kopalń, które dotknięte były tragediami.

- Zawsze przypominają mi się te trudne chwile, trudne akcje, współpraca z ratownikami zastępowymi. Ten obraz górnictwa, trudnych akcji zawsze powraca. Dziś jest specjalna okazja, żeby nagrodzić trud ratowników pracowników, wyróżnić ich, pamiętając o ich zaangażowaniu, podziękować za wszystko, co się zrobili – powiedział.

Dodał, że węgiel jeszcze przez długie lata będzie obecny w naszym miksie energetycznym i co za tym idzie ratownictwo górnicze będzie potrzebne.

- Zawsze będę blisko z górnikami, bardzo blisko z ratownikami i zawsze przyjadę tutaj na uroczystość taką jak dziś, na takie zaproszenie – podkreślił, składając wszystkim ratownikom najserdeczniejsze życzenia barbórkowe.

Z kolei Mirosław Bagiński, prezes zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, przypomniał, że CSRG nie tylko zabezpiecza kopalnie, ale również jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podlegają jej trzy okręgowe stacje ratownictwa: Jaworzno, Wodzisław Śląski i Bytom. Misją Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego jest niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, a także bezpieczeństwa powszechnego. CSRG posiada również zaplecze laboratoryjne, prowadzi badania sprzętu ratowniczego, analizy chemiczne, a także nieustannie szkoli swych pracowników.

- W ramach działalności szkoleniowej rocznie prowadzimy około 200 kursów, w których bierze udział około 4 tysiące osób. Prowadzimy również ponad 440 ćwiczeń ratowniczych. W działalności rozwojowej staramy się aktywnie uczestniczyć w branżowych konferencjach krajowych, międzynarodowych, w tym międzynarodowych na zaproszenie strony kolumbijskiej. Byliśmy obecnie na kongresie górniczym w Kolumbii – podkreślił Mirosław Bagiński.

- W br. uczestniczyliśmy w czterech akcjach ratowniczych, w tym dwóch przeciwpożarowych, jednej zawałowej i jednej energomaszynowej, w których średnio nadal uczestniczyło od 4 do 20 zastępów ratowniczych – zaznaczył.

Przed nami ważne wydarzenia

Obecnie w Polsce nadzorowi i kontroli urzędów górniczych podlega ponad 7 tys. zakładów górniczych, w tym 29 podziemnych wydobywających węgiel kamienny. Funkcjonuje w nich obecnie 30 kopalni stacji ratownictwa górniczego i 4 punkty ratownictwa górniczego, a w drużynach służbę pełni 3 475 ratowników. Trudno więc wyobrazić sobie obraz polskiego przemysłu wydobywczego bez działań Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Warto wiedzieć, że CSRG zrzeszona jest w IMRB (International Mines Rescue Body) międzynarodowej organizacji skupiającej służby i ekspertów ratownictwa górniczego z całego świata.

Oprócz Polski są w niej stowarzyszone służby ratownictwa górniczego z 25 krajów m.in.: Czech, Słowacji, Austrii, Rumunii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Turcji, Kolumbii, Australii, RPA, USA, Kanady, Kazachstanu, Indii czy Chin. Celem organizacji jest wymiana doświadczeń, podnoszenie standardów bezpieczeństwa oraz rozwój metod ratowania życia pod ziemią. We wrześniu 2027 r. CSRG będzie gospodarzem XIII edycji Konferencja IMRB 2027, połączonej z jubileuszem 120-lecia zorganizowanego ratownictwa górniczego na ziemiach polskich.