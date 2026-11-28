Była debata nad problemami branży, bo szykuje się kolejny trudny rok dla górnictwa. O tym pisaliśmy 30 lat temu w „Trybunie Górniczej” z 28 listopada 1996 roku.

Była debata nad problemami branży, bo szykuje się kolejny trudny rok dla górnictwa. O tym pisaliśmy 30 lat temu w „Trybunie Górniczej” z 28 listopada 1996 roku.

Ten numer naszej gazety, który ukazał się na rynku 28 listopada 1996 roku był nietypowy i wyjątkowy. Gazeta obfitowała w życzenia barbórkowe dla górników i programy uroczystych obchodów. Wszyscy mieli świadomość trudnej restrukturyzacji górnictwa i tego, że kolejny rok także nie będzie łatwy.

„Bez „pompy” centralnej akademii, którą zastąpią kameralne jubileusze kopalń, obchodzona będzie w tym roku Barbórka -stwierdził podczas ogólnopolskiej konferencji prasowej sekretarz stanu w MPiH, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Jerzy Markowski w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu” – pisaliśmy w tekście zatytułowanym „Zdecyduje przyszły rok”.

„Odnotowywane wyniki (w okresie 10 miesięcy br. strata brutto wzrosła do 1325,5 mln zł, a netto do 1372 mln zł, co skutkowało nieuniknionym wzrostem zadłużenia) są obciążone praktycznie wszystkimi konsekwencjami przyczyn kryzysu w górnictwie węgla kamiennego. Na ich czele Jerzy Markowski wymienił całą historię powojenną z charakteryzującą ją gigantomanią inwestycyjną, nadprodukcję, mimo że jest ona wyraźnie mniejsza i stale się zmniejsza, wyczerpanie dotychczasowych mechanizmów restrukturyzacji, ciągle jeszcze za wysoki poziom zatrudnienia, jednakże z podkreśleniem nowego punktu widzenia na ten problem, który trzeba rozwiązywać bez przyspieszania redukcji, z przestrzeganiem świętej zasady odejść naturalnych, a także niekorzystne umowy i ceny zbytu węgla energetycznego. Rok 1997 przesądzi o możliwościach i szansach restrukturyzacji górnictwa finalizującego procesy prywatyzacyjne, zwłaszcza w centralach obrotu węglem” – pisaliśmy dalej.

Jak gospodarować polskim węglem?

Pod koniec listopada 1996 roku odbyła się sejmowa debata nad problemami górnictwa węgla kamiennego. Omawiano rządowy program restrukturyzacji i dostosowania górnictwa węgła kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności na lata 1996 - 2000. Debata miała miejsce przy praktycznie pustej sali, słuchali jej jedynie posłowie ze Śląska.

„Minister przemysłu i handlu Klemens Ścierski referując program powiedział, że podstawowym założeniem restrukturyzacji górnictwa jest zapewnienie temu sektorowi rentowności i konkurencyjności rynkowej. Osiągnie się to poprzez m.in. zmniejszenie wydobycia do około 89 mln ton rocznie (ze 140 mln obecnie), restrukturyzację majątku kopalń w kierunku wykorzystywania wyłącznie jego części produkcyjnej oraz przeprowadzenie redukcji zatrudnienia o 80 tys. górników, ale bez zwolnień grupowych” – wyliczaliśmy w tekście „O górnictwie na Wiejskiej”.

Podkreślono w dyskusji, że program przewiduje dotacje z budżetu na restrukturyzację górnictwa do 2000r . w kwocie 5,2597 miliarda złotych bezpośrednio i około 1 mld zł pośrednio (poręczenia kredytów). Łącznie restrukturyzacja pochłonie około 13 mld zł, z czego połowę musi wypracować górnictwo.

Dotacja nie może być przeznaczona na wydobycie węgla. Uwzględnienie potrzebnych środków jest podstawą realizacji programu podobnie, jak i akceptacja społeczna dla przeprowadzanych zmian. Założeniem programu jest zmniejszenie w latach 1996 - 1997 ujemnego wyniku finansowego netto górnictwa z 839,3 do 431,6 mln zł, a w latach 1998 - 2000 osiągnięcie dodatniego wyniku w wysokości odpowiednio: 48,8 mln zł, 321,9 mln zł i 588,9 mln zł.

Restrukturyzacja w praktyce

W 46. numerze „Trybuny Górniczej” z 1996 r. podkreślaliśmy, że restrukturyzacja obejmie zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie o 80 tys. osób drogą naturalną - emerytury, również wcześniejsze, pomoc w przekwalifikowaniu się górników.