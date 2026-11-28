Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 13 w kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach. Eucharystii będzie metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski. Uroczystość będzie transmitowana przez TVP Polonia.

Urząd Miasta w Rydułtowach informuje o zmianach w organizacji parkowania, które będą obowiązywać od sobotniego wieczora do niedzieli, do godz. 15. Zamknięte będą parkingi przed kaplicą przedpogrzebową i przy Grocie Maryi oraz wjazd na plac parafialny. Z kolei parking przy ul. Plebiscytowej obok probostwa będzie przeznaczony dla delegacji i zaproszonych gości.

Jak informuje magistrat, będzie można korzystać z pozostałych parkingów w okolicy, w tym na błoniach i przy cmentarzu. Kierowcy proszeni są o stosowanie się do wskazówek służb, które będą obecne na miejscu.