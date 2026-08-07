Kopalnie będą centrami danych? Ekspert: Mamy takie możliwości

Naszego rozmówcę pytaliśmy, czy tereny kopalń mogą stać się w przyszłości miejscami, które posłużą nowym technologiom. Jednym z pomysłów jest stworzenie w likwidowanej kopalni Wujek centrum technologii kosmicznych. Jak się okazuje, nie jest to jedyna możliwość wykorzystania takich terenów.



- Kiedyś ktoś mi powiedział, że lubi przyjeżdżać do Katowic, bo to dla niego taka mała Dolina Krzemowa. Bardzo mnie to ucieszyło, bo to był Warszawiak. Miał rację, bo trochę w tę stronę idziemy. Mamy możliwości wynikające z tego, że są u nas kopalnie, które zostały zlikwidowane – mówił prof. Kozak.

Nasz rozmówca przytoczył analizy, które pokazują, że tereny pogórnicze mogą zostać wykorzystane jako centra danych.



- Potrzebne jest ogromne finansowanie. Natomiast z analiz wynika, że to świetne miejsca również dla centrów obliczeniowych. Możemy w tym celu w bardzo dobry sposób wykorzystać wodę, która jest na takich terenach, a przecież centra danych potrzebują wody. Według naszego studium wykonalności, tereny po kopalniach są odpowiednie. Na pewno jest to coś, o czym myślimy i o czym rozmawiam z wieloma osobami. Natomiast nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami, bez pomocy państwa – powiedział dyrektor Instytutu Łukasiewicz-AI.



Prof. Kozak stwierdził, że branża górnicza może przenikać się z branżą nowych technologii.



- Instytut, którym mam przyjemność kierować powstał półtora roku temu na bazie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, czyli w skrócie elektryfikacja, mechanizacja i automatyzacja górnictwa. To pokazuje, że my w naturalny sposób mamy kontakt z górnictwem. To jest zespół zbudowany od nowa, ale bazujący na poprzednich pracownikach. Mamy pracowników, którzy wykonywali różne prace związane z górnictwem, z przemysłem ciężkim – powiedział prof. Kozak.



Katowicki Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Łukasiewicz (Łukasiewicz-AI) działa m. in. w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa, cyfrowej transformacji przemysłu czy magazynowania energii.

