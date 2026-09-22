Górnictwo

Duży miedziowy koncern planuje cięcia? Mowa o tysiącach miejsc pracy

Chilijski koncern miedziowy Codelco może zredukować tysiące etatów – podał Reuters.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

22 września 2026, 10:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: codelco.com

Kopalnia miedzi El Teniente w Chile.

fot: codelco.com

Chilijski koncern miedziowy Codelco może zredukować tysiące etatów – podał Reuters.

Jak pisze portal Discovery Alert, firma Codelco ma rozważać redukcję zatrudnienia o 15,4 tys. osób. Jak czytamy w portalu, dzieje się to w momencie poważnego kryzysu na krajowym rynku pracy, gdy stopa bezrobocia w Chile osiągnęła najwyższy poziom od czasu pandemii COVID-19. To z kolei co zagraża zobowiązaniu chilijskiego prezydenta Jose Antonio Kasta o obniżeniu bezrobocia do 6,5 proc. do 2030 roku.

Poziom redukcji w Codelco ma dotyczyć od 5 do 20 proc., a informacje o nim pochodzą z czterech anonimowych źródeł wewnętrznych, na które 16 wrześnie powołała się agencja Reuters. Firma oficjalnie nie potwierdziła tych doniesień.

Co zrobi rząd?

Związkowcy z Federacji Pracowników Przemysłu Miedziowego (FTC) twierdzą, że obsada kadrowa w Codelco jest już dostosowana do rzeczywistych potrzeb.

Związki zawodowe nie otrzymały żadnego formalnego powiadomienia o planowanych redukcjach zatrudnienia” – powiedział Hector Roco, prezes FTC, w rozmowie z agencją Reuters, twierdząc, że obecny poziom zatrudnienia jest już odpowiedni do potrzeb operacyjnych.

Discovery Alert wyliczył, że liczba pracowników Codelco wynosi obecnie 77 tys. osób, z czego około 19 tys. to pracownicy etatowi. Pozostałe około 58 tys. to pracownicy formalnie zatrudnieni przez firmy zewnętrzne, a nie bezpośrednio przez Codelco. Oznacza to, że zdecydowana większość całej siły roboczej to pracownicy kontraktowi, a nie etatowi.

Na drodze planu dotyczącego redukcji zatrudnienia mogą stanąć politycy. Discovery Alert pisze, że rząd, który kontroluje państwową spółkę górniczą ma motywację do spowolnienia lub zmiany planu restrukturyzacji, aby chronić swoje notowania. 

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