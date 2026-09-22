Górnictwo

Indyjscy eksperci przyglądają się transformacji śląskiego górnictwa

Przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla oraz kadry kierowniczej sektora węglowego Indii zapoznali się w poniedziałek, 21 września 2026 r., z planem transformacji Polskiej Grupy Górniczej i wnioskami z jej dotychczasowego przebiegu - informują w PGG. Goście z Indii goszczą z trzydniową wizytą studyjną w województwie śląskim, przygotowaną przez oddział w New Delhi niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej 

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

22 września 2026, 13:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla z wizytą w woj. śląskim

fot: PGG

Przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla oraz kadry kierowniczej sektora węglowego Indii zapoznali się w poniedziałek, 21 września 2026 r., z planem transformacji Polskiej Grupy Górniczej i wnioskami z jej dotychczasowego przebiegu - informują w PGG. Goście z Indii goszczą z trzydniową wizytą studyjną w województwie śląskim, przygotowaną przez oddział w New Delhi niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej 

Grzegorz Wacławek o szczegółach procesu przekształceń kopalń

Szczegóły procesu przekształceń kopalń węgla zaprezentował Grzegorz Wacławek – wiceprezes ds. restrukturyzacji PGG S.A., który omówił m.in. instrumenty osłonowe i działania aktywizujące skierowane do pracowników odchodzących z górnictwa. Do końca sierpnia 2026 roku z instrumentów osłonowych przewidzianych dla pracowników górnictwa skorzystało w PGG łącznie 3344 pracowników, a w całym 2026 roku zatrudnienie w spółce ma zmniejszyć się o 4,3 tys. osób.

Podczas spotkania zorganizowanego dla gości z Indii przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Muzeum Śląskim w Katowicach o swoich doświadczeniach transformacji mówili też – obok PGG S.A. – przedstawiciele samorządu województwa, miasta Katowice i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Niemiecka agencja rozwoju wspiera indyjski projekt

Wizytę studyjną indyjskich górników na Górnym Śląsku przygotował oddział w New Delhi niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej – agencji rządu federalnego Niemiec działającej w 120 krajach świata na rzecz rozwoju technicznego, społecznego i ochrony środowiska, a także warunków życia ludności.

Wizyta delegacji z Indii w Katowicach jest częścią szerszego projektu pod hasłem „Zastosowanie zasad sprawiedliwej transformacji w procesie zamykania i zmiany przeznaczenia porzuconych, przeznaczonych do zamknięcia lub już zamkniętych kopalń węgla” w Indiach, w stanie Jharkhand – jednym z największych indyjskich zagłębi węglowych.

Pilotażowe projekty w Jharkhand

Rząd stanu Jharkhand wybrał dwie zamknięte kopalnie węgla w dystryktach Ramgarh i Giridih jako pilotażowe lokalizacje do naukowej rehabilitacji i zrównoważonego zagospodarowania. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu Technical Cooperation on To-be-Closed Coal Mines (TCCM), wdrożonego we współpracy z indyjskim Ministerstwem Węgla i niemiecką organizacją GIZ.

Możliwe przyszłe zastosowania terenów pogórniczych obejmują energetykę odnawialną, turystykę, rolnictwo, hodowlę ryb i centra szkoleniowe.

Powiązane tematy:

pgg polska grupa górnicza transformacja górnictwa grzegorz wacławek

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Surowce

Duży miedziowy koncern planuje cięcia? Mowa o tysiącach miejsc pracy

Chilijski koncern miedziowy Codelco może zredukować tysiące etatów – podał Reuters.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Oleksy: Na urlopy górnicze w JSW odchodzą najbardziej doświadczeni pracownicy

Na urlopy górnicze odchodzą najbardziej doświadczeni pracownicy. Zakładaliśmy, że będziemy w stanie ich zastąpić, ale w praktyce nie jest to takie proste. Część osób pozostających w kopalniach często nie ma jeszcze porównywalnego doświadczenia. Dlatego kopalnia po kopalni, ponownie analizujemy plan odejść. Musimy dokładnie określić, ilu pracowników może odejść bez ryzyka dla bezpieczeństwa i realizacji planów wydobywczych - mówi Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej w wywiadzie dla „Parkietu”.

Węgiel kamienny

Ceny węgla w drugiej połowie września. Zobacz, co jest jeszcze dostępne

Ile trzeba zapłacić za węgiel w drugiej połowie września? Sprawdziliśmy ceny w oficjalnych sklepach tuż przed sezonem grzewczym.

Węgiel kamienny

Balczun: „Umowa społeczna jest realizowana, a nawet przyspieszyła”

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był pytany w RMF FM o rynkową sytuację węgla i realizację umowy społecznej dla górnictwa. 