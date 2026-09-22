Indyjscy eksperci przyglądają się transformacji śląskiego górnictwa

Przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla oraz kadry kierowniczej sektora węglowego Indii zapoznali się w poniedziałek, 21 września 2026 r., z planem transformacji Polskiej Grupy Górniczej i wnioskami z jej dotychczasowego przebiegu - informują w PGG. Goście z Indii goszczą z trzydniową wizytą studyjną w województwie śląskim, przygotowaną przez oddział w New Delhi niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej

Przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla oraz kadry kierowniczej sektora węglowego Indii zapoznali się w poniedziałek, 21 września 2026 r., z planem transformacji Polskiej Grupy Górniczej i wnioskami z jej dotychczasowego przebiegu - informują w PGG. Goście z Indii goszczą z trzydniową wizytą studyjną w województwie śląskim, przygotowaną przez oddział w New Delhi niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej

Grzegorz Wacławek o szczegółach procesu przekształceń kopalń

Szczegóły procesu przekształceń kopalń węgla zaprezentował Grzegorz Wacławek – wiceprezes ds. restrukturyzacji PGG S.A., który omówił m.in. instrumenty osłonowe i działania aktywizujące skierowane do pracowników odchodzących z górnictwa. Do końca sierpnia 2026 roku z instrumentów osłonowych przewidzianych dla pracowników górnictwa skorzystało w PGG łącznie 3344 pracowników, a w całym 2026 roku zatrudnienie w spółce ma zmniejszyć się o 4,3 tys. osób.

Podczas spotkania zorganizowanego dla gości z Indii przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Muzeum Śląskim w Katowicach o swoich doświadczeniach transformacji mówili też – obok PGG S.A. – przedstawiciele samorządu województwa, miasta Katowice i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Niemiecka agencja rozwoju wspiera indyjski projekt

Wizytę studyjną indyjskich górników na Górnym Śląsku przygotował oddział w New Delhi niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej – agencji rządu federalnego Niemiec działającej w 120 krajach świata na rzecz rozwoju technicznego, społecznego i ochrony środowiska, a także warunków życia ludności.

Wizyta delegacji z Indii w Katowicach jest częścią szerszego projektu pod hasłem „Zastosowanie zasad sprawiedliwej transformacji w procesie zamykania i zmiany przeznaczenia porzuconych, przeznaczonych do zamknięcia lub już zamkniętych kopalń węgla” w Indiach, w stanie Jharkhand – jednym z największych indyjskich zagłębi węglowych.