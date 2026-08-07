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Robert Passia

Robert Passia

7 sierpnia 2026, 15:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

Czy pokopalniane tereny mogą stać się centrami danych? Czy sztuczna inteligencja jest już wykorzystana w takich branżach, jak górnictwo czy hutnictwo? W jaki sposób AI może pomóc rynkowi pracy? O tym rozmawiamy z prof. Janem Kozakiem, dyrektorem Instytutu Łukasiewicz-AI.

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jan kozak ai sztuczna inteligencja ai w górnictwie

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