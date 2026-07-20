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Robert Passia

20 lipca 2026, 13:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

Gościem netTG.pl jest Jarosław Makowski, wiceprezydent Katowic.  Rozmawiamy o tym, dlaczego siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej trafiła do Warszawy i jakie miejsce w krajowym przemyśle kosmicznym mogą zająć Katowice z terenem po kopalni Wujek.  Pytamy też o hub gamingowy na Nikiszowcu, dodatkowe koszty drugiego etapu budowy oraz o to, czy sukces tej dzielnicy da się powtórzyć na innych terenach pogórniczych w regionie.

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jarosław makowski kopalnia wujek nikiszowiec hub gamingowy

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