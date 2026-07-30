Rozmowa netTG.pl - odcinek 45 - Grzegorz Wolnik, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Czy wydłużenie działalności bloków węglowych Elektrowni Rybnik to dobra wiadomość? Jak pomóc Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Czy jest szansa na utworzenie rybnickiej metropolii? O tym rozmawialiśmy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorzem Wolnikiem.
Czy wydłużenie działalności bloków węglowych Elektrowni Rybnik to dobra wiadomość? Jak pomóc Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Czy jest szansa na utworzenie rybnickiej metropolii? O tym rozmawialiśmy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorzem Wolnikiem.