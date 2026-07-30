Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 45 - Grzegorz Wolnik, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Czy wydłużenie działalności bloków węglowych Elektrowni Rybnik to dobra wiadomość? Jak pomóc Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Czy jest szansa na utworzenie rybnickiej metropolii? O tym rozmawialiśmy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorzem Wolnikiem. 

Robert Passia

Robert Passia

30 lipca 2026, 15:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Czy wydłużenie działalności bloków węglowych Elektrowni Rybnik to dobra wiadomość? Jak pomóc Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Czy jest szansa na utworzenie rybnickiej metropolii? O tym rozmawialiśmy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorzem Wolnikiem. 

Powiązane tematy:

grzegorz wolnik jsw elektrownia rybnik rybnik

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 44 - prof. Robert Krzysztofik | Geograf społeczno-ekonomiczny

O transformacji regionu rozmawiamy z profesorem Robertem Krzysztofikiem, dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pytamy dlaczego transformację warto przede wszystkim uważnie obserwować i mądrze nią kierować, oraz na ile plany przygotowane kilka lat temu zachowają aktualność za dekadę lub dwie.

Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 42 - Jarosław Makowski | Wiceprezydent Katowic

Gościem netTG.pl jest Jarosław Makowski, wiceprezydent Katowic.  Rozmawiamy o tym, dlaczego siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej trafiła do Warszawy i jakie miejsce w krajowym przemyśle kosmicznym mogą zająć Katowice z terenem po kopalni Wujek.  Pytamy też o hub gamingowy na Nikiszowcu, dodatkowe koszty drugiego etapu budowy oraz o to, czy sukces tej dzielnicy da się powtórzyć na innych terenach pogórniczych w regionie.
Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 41 - Tomasz Król | Dyrektor Centrum Agencji Rozwoju Przemysłu

Gościem rozmowy jest Tomasz Król, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach.  Rozmawiamy o transformacji Górnego Śląska, o tym, po co firmy przychodzą do ARP i dlaczego coraz więcej z nich inwestuje w nowe branże, w tym zbrojeniową.  Nasz gość tłumaczy też, jak automatyzacja zmienia zakłady pracy i z jakich form wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy w regionie.
Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 39 - Krzysztof Klimosz | Prezes Kolei Śląskich

Pierwsi pracownicy Polskiej Grupy Górniczej szkolą się już w Kolejach Śląskich. Umowa podpisana rok temu zaczyna działać – docelowo mówi o przekwalifikowaniu 150–200 górników. O tym, jak wygląda droga z kopalni na kolej, opowiada Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich, w rozmowie z redakcją portalu netTG.pl i Trybuny Górniczej.