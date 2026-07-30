Gościem netTG.pl jest Jarosław Makowski, wiceprezydent Katowic. Rozmawiamy o tym, dlaczego siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej trafiła do Warszawy i jakie miejsce w krajowym przemyśle kosmicznym mogą zająć Katowice z terenem po kopalni Wujek. Pytamy też o hub gamingowy na Nikiszowcu, dodatkowe koszty drugiego etapu budowy oraz o to, czy sukces tej dzielnicy da się powtórzyć na innych terenach pogórniczych w regionie.